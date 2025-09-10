تُعد مكتبة محمد بن راشد صرحاً معرفياً استثنائياً يجسد رؤية دبي في جعل الثقافة أساس التنمية والتجديد، فهي ليست مجرد مكان لحفظ الكتب، بل مشروع حضاري متكامل يفتح أبواب المعرفة أمام القرّاء والباحثين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتضم المكتبة أكثر من 1.1 مليون كتاب مطبوع ورقمي بلغات متعددة، إلى جانب أرشيفات تاريخية نادرة، ومقتنيات معرفية قيّمة، ما يجعلها مركزاً لا غنى عنه للدارسين وصنّاع الفكر، وتتميز بدمجها بين التراث الإنساني وأحدث التقنيات الرقمية التي تسهّل الوصول إلى المعلومات، فتتحول إلى منصّة نابضة بالحياة للحوار الثقافي وتنظيم الندوات والمعارض والفعاليات الأدبية.