أمسية إنشادية روحانية في «الثقافة والعلوم» بدبي

أحيت ندوة الثقافة والعلوم في دبي ذكرى المولد النبوي الشريف بأمسية إنشادية روحانية، حضرها رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، محمد المر، ورئيس مجلس إدارة الندوة، بلال البدور، ونائب رئيس مجلس الإدارة، علي عبيد الهاملي، والمدير الإداري، الدكتور صلاح القاسم، والمدير المالي، جمال الخياط، ورئيس اللجنة الثقافية، بطي الفلاسي، ورجل الأعمال، جمال الغرير، والدكتورة رفيعة غباش، والفنانان عيد الفرج وإبراهيم جمعة، ونخبة من المهتمين والجمهور.

قدّم الأمسية الإعلامي الكاتب جمال مطر الذي اعتبر أن «المالد» يعيش في ذاكرة كثير من الشعوب، باعتباره فناً أصيلاً في منطقة الخليج العربي، وأن ما يثير الشغف في أداء «المالد» هي تلك البهجة الروحانية التي تصاحب أداء الفرقة، وقدمت الفقرة الأولى من الأمسية، جمعية دبي للفنون الشعبية (المالد) بإنشاد قصيدة «يا سيداً حاز السيادة والعلا».

كما أنشدت فرقة المالد قصيدة «زدني بفرط الحب فيك تحيراً»، وقدمت الفقرة الثانية فرقة نجوم الشام (الأخوان باسم وعمر) مجموعة من القصائد، منها قصيدة «مولاي قلبي عليل، ما شممت الورد»، وقصيدة «يا تواب تب علينا».

وأكّد بلال البدور حرص الندوة على مواكبة الاحتفالات الروحانية، باعتبارها تقليداً شعبياً يعبّر عن حب وتقدير النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ويعزز في الأجيال الشابة تلك المحبة، ويؤكد أن الإسلام دين حب ومودة.