«بيغ باد وولف» في عجمان للمرة الأولى

تستضيف عجمان، للمرة الأولى، معرض «بيغ باد وولف»، أكبر معرض لبيع الكتب في العالم، برعاية دائرة التنمية السياحية، وذلك في مركز شباب عجمان من 25 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر 2025.

يضم المعرض أكثر من 250 ألف كتاب مع خصومات تصل إلى 90%، وأسعار تبدأ من درهمين فقط، ويفتح أبوابه يومياً من 10 صباحاً حتى التاسعة مساء، والدخول مجاني طوال فترة المعرض الممتدة لـ11 يوماً.

يُقام المعرض بالتعاون مع حكومة عجمان، وبدعم من هيئة الشارقة للكتاب، وبشراكة استراتيجية مع مكتب الشؤون التعليمية الخاصة في عجمان، ومركز شباب عجمان.

جاء الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي عُقد، أمس، بمركز شباب عجمان، بحضور ممثلين عن حكومة عجمان، ودائرة التنمية السياحية، وعدد من الناشرين، حيث تم تسليط الضوء على أهمية المعرض في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً ثقافياً وتعليمياً، يُذكر أن مبادرة «بيغ باد وولف» انطلقت عام 2009، وتوسّعت لتشمل أكثر من 50 مدينة في 17 دولة، بهدف تعزيز محو الأمية ونشر ثقافة القراءة، وتُعد عجمان محطتها الـ51 في الشرق الأوسط، حيث تقدم تجربة فريدة لعشاق الكتب من جميع الأعمار.