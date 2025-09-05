«التعليم الموسيقي للإماراتيين» يرتقي بالمواهب المحلية           

أعلنت الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي إطلاق برنامج «التعليم الموسيقي للإماراتيين»، الذي تُنظّمه بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية المحلية، وتنمية مهاراتهم، وتحفيزهم على مواصلة وتحقيق شغفهم، وهو ما ينسجم مع أولويات الهيئة ومسؤولياتها الرامية إلى تطوير القطاع الموسيقي، ورفده بطاقات جديدة قادرة على إثراء الحراك الثقافي المحلي، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وسيمنح برنامج «التعليم الموسيقي للإماراتيين»، الذي يندرج تحت مظلة برنامج «منحة دبي الثقافية»، الطلبة الإماراتيين فرصة التعرّف إلى تاريخ الموسيقى الكلاسيكية ونظرياتها ومدارسها ومناهجها المختلفة، وسيُمكنهم من تطوير مهاراتهم في العزف على الآلات الموسيقية الوترية وآلات النفخ، إلى جانب العزف الجماعي والكورال، وذلك من خلال انضمامهم لمجموعة من ورش العمل التي تتولى الإشراف عليها نخبة من الخبراء والموسيقيين المحترفين من أعضاء الأوركسترا الوطنية للشباب.

ودعت «دبي للثقافة» جميع المواهب الموسيقية الإماراتية الناشئة إلى التسجيل في البرنامج، ويمكن للمبدعين الذين يطمحون إلى الالتحاق بالبرنامج، الحصول على نموذج الطلب والاطلاع على التفاصيل كافة من خلال الرابط www.nyo.ae، حيث يتعيّن عليهم اجتياز اختبار القبول الهادف إلى تحديد مستواهم في العزف الموسيقي.

يُذكر أن التسجيل مفتوح الآن، وستبدأ اختبارات القبول في 14 سبتمبر الجاري.

ولفتت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، إلى حرص الهيئة على تسخير إمكاناتها كافة لتطوير مبادرات وبرامج تستهدف اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية، وتسهم في النهوض بالقطاع الموسيقي الذي يُشكّل إحدى ركائز اقتصاد دبي الإبداعي، وقالت: «يعكس برنامج (التعليم الموسيقي للإماراتيين)، الجهود التي تبذلها الهيئة لتوفير منصات مبتكرة قادرة على دعم القطاع الموسيقي ورفده بطاقات جديدة لضمان استدامته، حيث يتيح البرنامج أمام الكفاءات الإماراتية فرصة الحصول على المعرفة والخبرة، ما يساعدهم في تنمية قدراتهم ويُحفّزهم على تحقيق طموحاتهم في هذا المجال الحيوي»، وعبّرت في الوقت نفسه عن اعتزاز الهيئة بالتعاون مع «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي»، الذي يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ويحقق تطلعات دبي ورؤاها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب.

تعليم عالي المستوى

قالت المديرة الفنية للأوركسترا الوطنية للشباب - دبي، أميرة فؤاد: «يُمثّل إطلاق برنامج (التعليم الموسيقي للإماراتيين) بالتعاون مع (دبي للثقافة)، خطوة مهمة تتيح للمواطنين فرصة الحصول على تعليم موسيقي عالي المستوى، والاحتفاء بإرثنا الثقافي العالمي، مع تزويد الفنانين الشباب بالأدوات اللازمة للنجاح في المستقبل».