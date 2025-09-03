المكتبة الرقمية.. فضاء معرفي بـ 140 ألف كتاب

تُشكّل المكتبة الرقمية، التابعة لمكتبات دبي العامة، فضاء معرفياً واسعاً، ومصدراً غنياً بالمعلومات، بفضل ما تتضمنه من إصدارات إلكترونية ووسائل معرفية، وما تقدمه من خدمات متنوعة، تسهم في إثراء معارف روّادها والارتقاء بفكرهم ووعيهم وخبراتهم، وهو ما ينسجم مع تطلعات هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ومسؤولياتها الهادفة إلى غرس ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع، وإعداد أجيال قارئة ومثقفة وقادرة على قيادة مسيرة التنمية في الدولة، وتُعدّ المكتبة، التي أُطلقت في 2021، جزءاً من عملية التحول الرقمي التي تشهدها الهيئة، وتعكس جهودها في تعزيز المشهد الثقافي المحلي، بما يواكب رؤى دبي الطموحة بأن تكون الأكثر كفاءة وتكاملاً، وأن تصبح نموذجاً عالمياً للمدن الذكية.

كتب ومراجع

تتيح المكتبة الرقمية لأعضائها إمكانية تصفح أكثر من 140 ألف كتاب وإصدار إلكتروني، إضافة إلى آلاف الرسائل الجامعية والأبحاث، والنشرات الدورية والمقالات، والتقارير المتخصصة في مختلف مجالات الأدب والعلوم والتاريخ والطب والفنون والاقتصاد والتعليم، إلى جانب أهم المراجع العلمية وإصدارات المجلات والصحف المحلية والدولية، وغيرها، التي تقدمها باللغات العربية والإنجليزية، ما جعلها وجهة للدارسين ومحبي الكتب، ومنصةً مبتكرةً تسهم في تلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المختلفة، وتمنحهم الفرصة للتعلم المستمر.

قواعد البيانات

وتضم المكتبة الرقمية مجموعة واسعة من قواعد البيانات والمراجع المعرفية العالمية المتنوعة التي تسهم في تعزيز تجربة أعضاء مكتبات دبي العامة، وذلك من خلال توفير الفرصة أمامهم للاستفادة من قاعدة «أوفر درايف» (OverDrive) التي تتيح إمكانية الوصول إلى مجموعة قيّمة من المقاطع والكتب الإلكترونية والصوتية الموجهة لخدمة أصحاب الهمم من المكفوفين، إلى جانب قاعدة «بريتانيكا» التي تُعدّ موسوعة رقمية مرموقة، تتيح الاطلاع إلى أكثر من 75 ألف مقال، و23 ألف سيرة ذاتية، إضافة إلى أدوات تفاعلية متطوّرة تدعم مختلف المراحل التعليمية، في حين توفر قاعدة (Research Library) محتوى أكاديمياً متعدد التخصصات، يشمل أكثر من 6200 عنوان تغطي مجالات ريادة الأعمال، والطب، والعلوم الاجتماعية، والأدب.

«غلوبال نيوزستريم»

كما يمكن لروّاد المكتبة الرقمية الاطلاع على محتوى منصة «غلوبال نيوزستريم» (Global Newsstream) التي تحتوي على تشكيلة واسعة من الأخبار والمقالات والتقارير الصادرة عن أبرز الصحف والمصادر الإخبارية العالمية، ومن بينها «نيويورك تايمز» و«الغارديان»، فيما تُعدّ منصة «معرفة» من أبرز وأهم قواعد البيانات العربية، حيث توفر أكثر من 36 ألف مصدر في قطاعات الثقافة والفنون والآداب، ما يتيح للباحثين والمهتمين فرصة الحصول على العديد من المصادر التي تدعم مساراتهم المعرفية.

ويمكن الوصول إلى المكتبة الرقمية وخدماتها من خلال تطبيق مكتبات دبي العامة وموقعها الإلكتروني، الذي يوفر للأعضاء تجربة مميّزة ورحلة سلسة في تصفح المحتوى والوصول إلى الموارد الإلكترونية، ووفقاً لتقارير «دبي للثقافة» فقد تمكنت المكتبة الرقمية خلال 2024 من جذب نحو 300 متعامل جديد، ما يعكس دورها في تعزيز الوعي بأهمية الوصول إلى المحتوى الثقافي والمعرفي والتعليمي الرقمي.

نقلة نوعية

وأشار مدير إدارة المكتبات العامة في «دبي للثقافة»، عبدالرحمن كلبت، إلى أن المكتبة الرقمية تُمثّل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المعرفية والرقمية التي تقدمها مكتبات دبي العامة، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير هذه المنصة، لتلبية احتياجات القرّاء والباحثين، وقال: «صُممت المكتبة الرقمية وفق أفضل المعايير العالمية في هذا القطاع، وأصبحت مع مرور الوقت حاضنة للعديد من المصادر الثقافية والتعليمية الشاملة التي تقدمها مكتبات دبي العامة والمنصات العالمية المتخصصة، ما يعزز مكانة المكتبة الرقمية رافداً ثقافياً مهماً يدعم جهود الهيئة الهادفة إلى توسيع آفاق روّاد المكتبة وتطوير مهاراتهم الثقافية والحياتية المختلفة»، ولفت إلى أن المكتبة تتيح للمستخدمين فرصة تصفح المصادر وقراءتها وتحميلها، وتوفر لهم إمكانية البحث المتقدم حسب الموضوع أو اللغة أو نوع المادة، كما يمكنهم الاستفادة من خصائصها المختلفة، مثل الحفظ والترجمة ومشاركة المحتوى، وإنشاء قوائم مفضلة، ما يسهم في جعل تجربة التعلم والقراءة أكثر تفاعلاً وفاعلية.