«كلمات تهوى الجمال».. أعمال فنية مستوحاة من شعر سلطان العويس

تنطلق في الثامن من سبتمبر الجاري، بقاعة ميرو في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بباريس، فعاليات معرض «كلمات تهوى الجمال»، المستوحى من أشعار الشاعر الراحل سلطان العويس، (1925- 2000)، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على ولادته.

ويضم المعرض 28 لوحة فنية بين خط وتشكيل وحروفيات مذهبة ومزخرفة، بريشة ألمع الفنانين العرب والعالميين.

واستوحت جميع الأعمال المشاركة في المعرض موضوعاتها من الشاعر سلطان العويس، حيث تجلّت في الأعمال النحتية والتشكيلية ملامح من حياة الشاعر وأفكاره وقيمه الوطنية، أما في لوحات الخط والزخارف، فحضرت أبيات شعرية ذاع صيتها لسلطان العويس، تحوّلت إلى أيقونات فنية ملوّنة ومذهّبة، عكست الفهم العميق للفنانين لمعاني شعره، سواء على المستوى الوجداني أو الوطني أو الاجتماعي.

كما يقام في القاعة ذاتها معرض لصور سلطان العويس مع شخصيات ورموز وطنية وأدباء ومفكرين عرب، من الذين فازوا بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، ويضم معرض الصور 15 صورة ترصد جانباً من حياة الشاعر الراحل.

ويشارك في هذا المعرض: إحسان الخطيب، وأمير فلسفي، وتاج السر حسن، وحاكم غنام، وحسام أحمد، وخلود الجابري، ومحمد فاروق الحداد، وزيد الأعظمي، وسامي مكارم، وسلمى المري، وصاواش جويك، وصلاح شيرزاد، وعباس أخوين، وعبدالجبار ويس، وعبدالقادر المبارك، وعثمان أوزجاي، وعلي شيرازي، وعمران علي البلوشي، وغلام أميرخاني، ومحسن عبادي، ومحمد أوزجاي، ومحمد فهمي، ومحمود العبادي، ومصعب الدوري، ونجاة مكي، ونرجس نورالدين، وهدى سعيد الظهوري، وياسر الدويك، ويوسـف الدويك.

ويأتي هذا المعرض تزامناً مع الندوة الدولية الكبرى «سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء»، التي ستقام في مقر «اليونسكو» يومَي 11 و12 سبتمبر الجاري، والتي تُعدّ واحدة من أبرز فعاليات البرنامج الاحتفالي الواسع بمئوية الشاعر الراحل، وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على إرثه الثقافي والأدبي.

