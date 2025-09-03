«الشارقة للفنون» في «قلب العالم»

شاركت مؤسسة الشارقة للفنون في حفل «قلب العالم»، الذي أُقيم احتفاءً بالذكرى الـ500 لتأسيس مدينة سانتا مارتا في كولومبيا، بحضور رئيس الجمهورية الكولومبية، غوستافو بيترو، ووزيرة الثقافة والفنون والمعرفة في كولومبيا، ياناي كاداماني فونرودونا، والشيخة حور القاسمي، رئيسة المؤسسة، والشيخة نوار القاسمي، مديرة المؤسسة.

وتُعدّ سانتا مارتا، المدينة الساحلية على البحر الكاريبي، من أقدم التجمعات الحضرية القائمة في أميركا الجنوبية، وصاغت هويتها جذورٌ متعددة تجمع بين الثقافات الأصلية والإفريقية والإسبانية والعربية، واحتفالاً بغنى هذا الإرث الإنساني المشترك وتنوّعه، جمعت الفعالية بين عروض مسرحية وأنماط موسيقية متنوّعة من سييرا نيفادا والكاريبي والمتوسط والشرق الأوسط.

وجاءت مشاركة المؤسسة من خلال عرض مميّز قدّمته فرقة «زينة الشارقة للفنون التراثية»، التي أمتعت الحضور بثلاثة من الفنون الشعبية العريقة: الهبان، واليامال، والمديما، في لوحة فنية تستحضر ذاكرة البحر والثقافة الإماراتية.

وسبق لـ«زينة الشارقة» أن تعاونت مع مؤسسة الشارقة للفنون في عدد من فعالياتها، من بينها مشاركتها في أكثر من دورة من بينالي الشارقة، آخرها الدورة الـ16 التي اختُتمت في 15 يونيو 2025، كما تشارك الفرقة بانتظام في الفعاليات التي يُنظّمها معهد الشارقة للتراث ومؤسسات ثقافية أخرى في دولة الإمارات.