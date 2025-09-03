«العربي لمسرح الطفل» يعود إلى الكويت

شهد مسرح الدراما بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت عودة المهرجان العربي لمسرح الطفل، بعد انقطاع دام خمس سنوات، إذ عقدت آخر دورة له في 2019.

يستمر المهرجان حتى ١٠ سبتمبر الجاري، ويتضمن ثمانية عروض مسرحية من الكويت والإمارات والعراق ولبنان وسورية وتونس.

استُهل حفل الافتتاح، الليلة قبل الماضية، بعرض مسرحي قصير عنوانه «ستوب»، وتناول العرض ما يتعرض له أطفال اليوم من تأثيرات مختلفة بسبب الأجهزة الحديثة.

وإلى جانب العروض المسرحية سيقام خلال فترة المهرجان عدد من الورش المسرحية، تتناول الفنون المختلفة المتعلقة بمسرح الطفل.