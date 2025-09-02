4 عروض احترافية في «يوم الناشئة المسرحي»

انطلقت فعالية «يوم الناشئة المسرحي»، ضمن مخيم الخيال والإبداع، الذي نظّمه مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض، ومؤسسة ناشئة الشارقة، التابعان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تحت شعار «نتخيل ونبدع مسرحاً للمستقبل».

وشكّلت فعالية «يوم الناشئة المسرحي»، مساحة حرة من الإبداع والتعبير الفني، حيث قدّم الناشئة عروضاً مسرحية احترافية، عكست خلاصة تجاربهم ومكتسباتهم خلال المخيم، بدءاً بتقنيات الوقوف على خشبة المسرح وإدارة الجسد والصوت، ووصولاً إلى كتابة المشاهد وبناء الشخصيات المسرحية، تحت إشراف كوكبة من خبراء المسرح في الوطن العربي، حيث جاء العرض الأول بعنوان «عبور»، وجسّدوا من خلاله رحلة مسرحية صامتة، نُسجت حكايتها بخيوط الضوء، وإيقاع الحركة، بفن العرائس.

وحمل العرض الثاني عنوان «أحلام الناشئة»، حيث جسّد رحلة غوص في أعماق النفس البشرية، كاشفاً عن صراعاتها وأحلامها، مُسلّطاً الضوء على قدرة الشباب على تجاوز التحديات وتحقيق طموحهم، وذلك في مزيج انسيابي بين الحس الدرامي والواقعية، ليقدم صورة صادقة عن الإصرار والأمل، ويجعل من الخشبة مساحة للتعبير عن قوة الإرادة.

وجاء العرض الثالث بعنوان «الحقيبة»، وجسّد الناشئة من خلاله رحلة التمرد، للتعبير عن الذات في قالب كوميدي إبداعي، أما العرض الرابع فجاء بعنوان «تراثنا كرم وأصالة»، والذي استعرض الناشئة من خلاله العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة بفن الإيماء.

وأسهم «يوم الناشئة المسرحي» في تعزيز ثقة منتسبي ناشئة الشارقة بأنفسهم وصقل قدراتهم في التواصل والإلقاء، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي بروح الفريق.