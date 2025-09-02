مكتبة محمد بن راشد في سبتمبر.. احتفاء بالإبداع والمعرفة

تقدم مكتبة محمد بن راشد في شهر سبتمبر الجاري مجموعة متميّزة من الفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية، التي تجمع بين الإبداع والمعرفة والتفاعل المباشر مع الخبراء والمتخصصين في العديد من المجالات.

تستهل مكتبة محمد بن راشد شهر سبتمبر بعقد مؤتمر صحافي، خلال الأسبوع الأول، للإعلان عن قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025 - الدورة الثانية، بما في ذلك جدول الفعاليات، وأسماء المتحدثين المحليين والدوليين، والورش والجلسات الحوارية المقررة، لتتيح للمهتمين حجز مشاركاتهم، والاستفادة من برنامج القمة المتنوع والشامل.

وبالتعاون مع مجموعة دبي للفلك، تدعو مكتبة محمد بن راشد جمهورها إلى حضور حدث فلكي نادر، يتمثّل في خسوف كلي للقمر، ويعرف بـ«القمر الدموي»، حيث يتحول القمر إلى اللون الأحمر ليلاً، وتُقام الفعالية يوم الأحد المقبل، لتمنح عشاق الفلك والمهتمين فرصة فريدة لمشاهدة هذه الظاهرة عن قرب.

أما فعالياتها فتبدأ بورشة بعنوان «إبداع معماري على ورق»، تتيح للمشاركين فرصة رسم المباني بأسلوبهم الخاص، سواء أكانت حقيقية أم خيالية، باستخدام أدوات بسيطة، مع التركيز على التفاصيل الفنية الدقيقة، لخوض تجربة ممتعة تُنمّي الحس الإبداعي لدى الجميع.

وتقدم المكتبة بالتعاون مع معهد تطوير للتدريب الأمني، ورشة حول «الابتكار والقيادة في التغيير المؤسسي»، والتي تهدف إلى تطوير مهارات القيادة والتعامل مع مقاومة التغيير، وتحفيز الفرق على التفكير الإبداعي، من خلال تجارب عملية وجلسات عصف ذهني، تساعد على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات عملية تدعم رؤية المؤسسات المستقبلية.

كما تعقد مناظرة ثقافية بعنوان «الكتاب في عيون الأجيال»، موجهة لطلاب الحلقة الثالثة، لمناقشة اختلاف رؤى الشباب والكبار حول الكتاب والأدب، وتطور القراءة والكتابة في ظل الثورة الرقمية، مع التركيز على دور الكتاب في الحفاظ على الهوية الثقافية، بالتعاون مع مدرسة السلام المجتمعية.

وبمناسبة اليوم الدولي للغة الإشارة، وتزامناً مع إعلان 2025 عاماً للمجتمع، تُنظّم مكتبة محمد بن راشد ورشتين تفاعليتين، الأولى تعرّف المشاركين إلى أساسيات لغة الإشارة وأهميتها في الحياة اليومية، لتعزيز التواصل والشمولية، فيما تركز الثانية على تمكين الصم والبكم من صناعة محتوى مرئي مبتكر بلغة الإشارة الإماراتية، وخوض تجربة فريدة تعكس إبداعهم الذي يصل بفاعلية إلى المنصات الرقمية.

وضمن برنامج التراث والهوية الوطنية، تُنظّم المكتبة جلسة حوارية بعنوان «دبي: رحلة في ملامح السياحة والتحول الثقافي»، وتسلّط الضوء على دور المرشد السياحي في تعزيز تجربة الزائر ونقل الصورة الثقافية للإمارة، إلى جانب مناقشة أهمية الحصول على رخصة الإرشاد السياحي والمتطلبات الأساسية للمهنة، والتحديات التي يواجهها المرشدون في ظل النمو السياحي والحفاظ على الموروث الثقافي.

وتستضيف المكتبة، بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، أمسية سينمائية تقدّم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة من مختلف دول العالم، تشمل: فيلم «قبل أن يتلاشى المطر» من مصر، الذي يسلّط الضوء على صراع أب مع الحزن وفقدان ابنته، وفيلم «كيف تغوص مع الدلافين» من كوريا الجنوبية، الذي يعكس جهوداً شخصية لتنظيف البيئة البحرية بعد كارثة فوكوشيما.

كما تتضمن العروض السينمائية فيلم «حب» من الولايات المتحدة، الذي يروي علاقة الآباء والأبناء من خلال لعبة التنس، وفيلم «صغيرة» من سويسرا، الذي يستعرض قصة صداقة الطفولة والتحديات التي يواجهها الأطفال في فهم مشاعرهم ونموهم العاطفي.

وتُنظّم المكتبة ورشة عمل ضمن برنامج «تمكين العقول» حول تصوير الحياة البرية والبحرية، وتهدف إلى استكشاف سحر الطبيعة وتعلُّم أسرار تصوير الحيوانات والنباتات والمشاهد البحرية، إضافة إلى كيفية التقاط أجمل اللحظات باحترافية.

