التراث حيٌّ في «مهرجان المالح»

شهد مهرجان «دبا الحصن للمالح والصيد البحري»، في نسخته الـ12، إقبالاً جماهيرياً لافتاً، حيث واصلت أعداد كبيرة من الزوّار من مختلف إمارات الدولة التوافد إلى جزيرة الحصن، للاستمتاع بالأجواء التراثية الحية التي تعبق بأصالة الساحل الشرقي، وأتاح توافر الخدمات المتكاملة للزوّار تجربة تفاعلية مع الأجنحة المتنوعة التي ضمت «سوق المالح» المركزي، ومنطقة المطاعم الشعبية، وعروضاً حية للمهن التراثية.