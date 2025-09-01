منصة ذكية وتجربة تفاعلية لـ «مركز حمدان بن محمد» في «أبوظبي للصيد والفروسية»

تشارك إدارة بطولات فزاع، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في فعاليات الدورة الـ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يُقام خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى السابع من سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز الحضور الثقافي والتراثي لدولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتعريف بأنشطته وبطولاته التراثية السنوية، التي باتت تمثل علامة فارقة في المشهد الثقافي والرياضي المحلي.

محتوى ذكي وتفاعلي

وتتميز منصة المركز هذا العام بطابعها التفاعلي العصري، حيث تم تطويرها خصيصاً لتلائم تطلعات الجمهور، من خلال محتوى رقمي يجمع بين التثقيف والترفيه، وتهدف المنصة إلى تقديم التراث الإماراتي بصورة مبتكرة، تُبرز القيم التي يقوم عليها المركز، وتُسهم في جعل الزائر جزءاً من تجربة تعليمية وتفاعلية متكاملة، تستعرض تاريخ الدولة الغني وتقاليدها العريقة بأسلوب حديث وجذاب.

ويضم جناح المركز ركناً يستعرض بطولات فزاع بطريقة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بث مباشر لعدد من برامج «إذاعة الأولى»، التابعة للمركز، من أرض المعرض.

جدول بطولات فزاع

وشهدت المنصة خلال المعرض الإعلان الرسمي عن جدول بطولات فزاع للموسم الجديد 2025 – 2026، والذي يتضمن مجموعة من البطولات التراثية المتميزة التي ينظمها المركز سنوياً، والتي تجسد روح المنافسة وتعزز القيم التراثية في المجتمع الإماراتي، وحظي الإعلان باهتمام واسع من الزوار والمهتمين بمجال التراث والرياضات التقليدية.

ترسيخ الهوية الوطنية

وفي السياق، قال مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني: «نحرص على المشاركة السنوية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، لما له من أهمية خاصة في تسليط الضوء على مفردات التراث الثقافي لدولة الإمارات، وتعزيز حضورها في وعي الأجيال الناشئة، فمشاركتنا في هذه الدورة تحمل طابعاً مختلفاً، حيث ركزنا على تطوير أدوات العرض والطرح، لتقديم التراث بصورة تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل».

وأضاف الخاصوني: «نؤمن في المركز بأن الحفاظ على التراث لا يكون فقط بتوثيقه، بل بتقديمه بأساليب حديثة تحاكي تطلعات الشباب وتُشركهم في عملية حفظه ونقله، ومن خلال منصتنا التفاعلية، نسعى لأن نكون جسراً يصل الماضي بالحاضر، ويُلهم الأجيال حب تراث الوطن والانتماء له».

وأكد الخاصوني أن هذه المشاركة تأتي تأكيداً لدور المركز في ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية، وإبراز التقاليد الأصيلة التي لطالما شكّلت دعامة رئيسة لمجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن البطولات التي تنظمها إدارة بطولات فزاع تسهم في إبقاء هذه التقاليد حيّة وراسخة في وجدان المجتمع.

حضور متجدد

ويُعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من أهم المنصات الإقليمية والدولية التي تحتفي بالتراث والثقافة، ويشهد في كل دورة نمواً لافتاً على صعيد المشاركين والزوار والمحتوى المعروض، وقد أصبحت مشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث محطة رئيسة ينتظرها جمهور المعرض سنوياً، لما تحمله من محتوى غني وتفاعلي يُجسّد روح التراث الإماراتي بأبهى صوره.