المغرب: العثور على متحجرات ديناصور غريب   

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة «نيتشر» العلمية، أن جسم ديناصور غريب عُثر على متحجراته في المغرب، كان مكسواً بدرع تبرز منها ومن رقبته أشواك عظمية، يبلغ طول كل منها نحو متر، ما يجعله أحد أغرب الديناصورات المكتشفة على الإطلاق، يُعد الديناصور سبايكوميلوس الذي عاش قبل نحو 165 مليون سنة، أقدم نموذج من مجموعة من الديناصورات العاشبة المدرعة تُسمى أنكيلوصورات.

وكانت الصورة التي كوّنها علماء المتحجرات لديناصور سبايكوميلوس، تستند إلى عظمة واحدة عُثر عليها في المغرب عام 2019، لكن اكتشاف متحجرات جديدة قرب مدينة بولمان في المغرب وفّر للعلماء فكرة أوضح عن هذا الديناصور غير المألوف.