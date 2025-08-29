«أبوظبي للتراث» تشارك في احتفالية «بركة الدار»

شاركت هيئة أبوظبي للتراث في الاحتفالية التي نظمها نادي بركة الدار الاجتماعي، التابع لمؤسسة التنمية الأسرية - فرع الوثبة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، وجاءت احتفالية هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، تزامناً مع مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام.

وتضمنت مشاركة الهيئة جلسة حوارية بعنوان «حوار الأجيال.. حديث الذكريات»، قدمتها المدربة التراثية، سعيدة عوض الواحدي، حيث سلّطت الضوء على مكانة المرأة الإماراتية في المجتمع.

كما تناولت الجلسة دور المرأة في صون التراث، ونقل المعرفة إلى الأجيال القادمة.