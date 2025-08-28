«دبي للثقافة»: المرأة الإماراتية رمز للقوة والإبداع

أكّدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، هالة بدري، أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على تحقيق التميّز، عبر ما حققته من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، ما جعل منها شريكاً فاعلاً في تنمية المجتمع وبناء الوطن وتشكيل ملامح مستقبله، مشيرة إلى أن يوم المرأة الإماراتية، الذي يرفع شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، يُعدّ تقديراً لإسهاماتها في القطاعات كافة، ودعماً لجهودها في مسيرة التنمية.

وقالت: «تُمثّل المرأة الإماراتية رمزاً للقوة والإبداع، فهي أساس الأسرة وروح المجتمع وركيزته، وحظيت بدعم القيادة التي أرست نهجاً متفرداً للاستثمار في قدرات المرأة وإمكاناتها، ما فتح أمامها آفاقاً واسعة للعطاء والنجاح».