منال بنت محمد: كل عام وابنة الإمارات أكثر تألقاً وريادة

تقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، معربةً عن بالغ الشكر والامتنان، لما تقدمه من دعم ورعاية متواصلة للمرأة الإماراتية، وتهيئة البيئة المحفزة لإنجاحها والوصول بها إلى أرفع درجات التميز.

وأضافت سموها: «في هذا اليوم الوطني المميز، نحتفي بالمرأة الإماراتية، وبالدور الريادي الذي تضطلع به في نهضة الدولة وازدهارها، مستلهمةً رؤية قيادتنا التي آمنت بقدراتها، ووضعت تمكينها ضمن أولويات الأجندة الوطنية، إن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي الركيزة التي تنطلق منها المرأة الإماراتية لتثبت جدارتها وتميزها في مختلف ميادين العمل والعطاء، والمشاركة المتكافئة في جهود التنمية المستدامة».

كما توجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مضيفة سموها: «نُعبّر في هذه المناسبة عن بالغ تقديرنا وامتناننا لـ(أم الإمارات) لمسيرتها الملهمة، وجهودها التاريخية ومبادراتها الريادية التي شكلت نموذجاً عالمياً فريداً في دعم المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع، إن مبادرات سموها المتواصلة كانت ولاتزال مصدر إلهام لكل امرأة في دولة الإمارات، وحافزاً لها على مواصلة العطاء في سبيل رفعة وطنها وتقدُّمه».

ووجهت سموها التهنئة والتحية والتقدير لكل امرأة إماراتية، على إسهاماتها الوطنية، وطموحها اللامحدود، وإيمانها بدورها كشريك فاعل في بناء مستقبل الإمارات، وتابعت سموها: «كل عام وابنة الإمارات أكثر تألقاً وريادة».

. نحتفي بالمرأة الإماراتية، وبالدور الريادي الذي تضطلع به في نهضة الدولة وازدهارها، مستلهمةً رؤية قيادتنا التي آمنت بقدراتها.