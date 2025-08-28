منى المري: المرأة الإماراتية تميّزت في جميع الميادين

أعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المرّي، عن اعتزازها بما وصلت إليه الإمارات من مكانة عالمية مرموقة، كنموذج رائد في دعم المرأة وإشراكها بصورة مؤثرة في مختلف المجالات التنموية، نتيجة للرؤية الاستشرافية للقيادة، وما توليه من أهمية قصوى للاستثمار في العنصر البشري، وتأكيد دور المرأة في شتى مسارات التطوير، وذلك في إطار أشمل من ترسيخ التوازن بين الجنسين كركيزة رئيسة للنمو والازدهار..

وقالت إن «يوم المرأة الإماراتية علامة وطنية مضيئة، نحتفي فيها بعطاءات وإنجازات المرأة الإماراتية، وبدورها الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة».

وأكدت أن تخصيص يوم للاحتفاء بالمرأة الإماراتية كمناسبة وطنية هو تكريم من القيادة للمرأة وتقدير لمساهماتها في رفعة الوطن، وتأكيد على النهج الثابت الذي تبنّته دولة الإمارات منذ تأسيسها في دعم المرأة وتوفير بيئة تمكّنها من الإبداع والريادة والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، مضيفةً أن ابنة الإمارات قد أثبتت أنها قادرة على التميُّز في جميع الميادين، من التعليم والصحة إلى الفضاء والتكنولوجيا والهندسة، ومن الاقتصاد والابتكار إلى السلك الدبلوماسي والعمل البرلماني.

وتابعت منى المرّي: «في هذه المناسبة، نتوجّه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي كانت ولاتزال رمزاً ومرجعاً في دعم وتمكين المرأة، حيث وضعت الأسس التي انطلقت منها المسيرة التنموية للمرأة الإماراتية منذ بدايات دولة الاتحاد، حتى أصبحت نموذجاً مُلهماً».

وأشادت بالجهود التي تقودها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في دعم المرأة، وترسيخ التوازن بين الجنسين بالقطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن جهود سموها لعبت دوراً محورياً في تعزيز مكتسبات المرأة وتقدُّم الدولة في مؤشرات التوازن بين الجنسين عالمياً، من خلال مبادرات وتشريعات مبتكرة عزّزت من مشاركة المرأة في جميع القطاعات.