جناح دبي.. محطة جذب في المعرض الأكبر عالمياً بالألعاب الإلكترونية

استقطب جناح دبي في معرض «غيمز كوم»، الأكبر عالمياً في مجال الألعاب الإلكترونية والذي يقام في مدينة كولن بألمانيا، آلاف الزوار وعشرات الوفود والشركات من حول العالم، للاطلاع على الفرص الواعدة لهذا القطاع في دبي ودولة الإمارات.

ويشارك في الجناح كل من مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ومركز دبي للسلع المتعددة.

وتعرّف زوار جناح دبي إلى المنظومة الحيوية الداعمة والمزايا التنافسية والنوعية التي يوفرها «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» لمواهب وشركات تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في نوفمبر 2023، إلى جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، ورفع إسهاماته إلى نحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة.

وأكّد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، أن هذه المشاركة في معرض «غيمز كوم» قدمت فرصة مميّزة لتعريف العالم بجهود دبي في قطاع الألعاب الإلكترونية، وفرصها الواعدة والجاذبة للاستثمارات وتأسيس المشروعات، ودعم المواهب والابتكارات والشركات العالمية، ومنظومتها الداعمة للصناعات الإبداعية والرقمية والتعليمية والترفيهية والخدمية.

بينما قال مدير «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية» الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، فيصل كاظم، إن «الاهتمام العالمي الواسع بجناح دبي يُشكّل دلالة على أننا على المسار الصحيح لجعل دبي وجهةً دوليةً للتطوير والإبداع والابتكار في قطاع الألعاب الإلكترونية، خصوصاً بعد نجاحها باستقطاب مئات الشركات المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية والمجالات المرتبطة به منذ إطلاق البرنامج».

أرقام قياسية

حققت نسخة 2025 من «غيمز كوم» أرقاماً قياسية، منها زيادة عدد الدول المشارِكة من 64 في 2024 إلى 72 دولة العام الجاري، وارتفاع عدد العارضين المشاركين من 1462 عارضاً في 2024 إلى أكثر من 1500 عارض هذا العام، إضافة إلى توسيع منطقة تنظيم فعالياته هذا العام لتمتد على مساحة 233 ألف متر مربع.

