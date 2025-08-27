«دبي للثقافة» تثري المواهب بمنصة جديدة

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برنامج «الطباعة بلا قيود»، الذي تنظمه بالتعاون مع «ذا وركشوب دي اكس بي»، بهدف تطوير مهارات الفنانين وأصحاب المواهب، وصقل خبراتهم، وتمكينهم من استكشاف تقنيات الطباعة بالشاشة الحريرية، وتسخيرها لخدمة أعمالهم الفنية، وتعزيز حضورهم وتأثيرهم على الساحة الفنية.

وتسعى «دبي للثقافة»، عبر البرنامج التدريبي المكثف الذي يشرف عليه الفنان والقيم الفني أحمد مكاري، إلى تطوير مهارات 10 مبدعين من المواطنين والمقيمين، من خلال مشاركتهم في سلسلة من ورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية والتطبيقات العملية والعروض الجماعية، التي ستعقد خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر المقبل، بحي الشندغة التاريخي، واستوديوهات «ذا وورك شوب» في منطقة القوز.

ودعت «دبي للثقافة» الفنانين والمصممين والممارسين وأصحاب المواهب، إلى تقديم طلباتهم للمشاركة في البرنامج المدعوم من منصة «سكة»، علماً بأن الخامس من سبتمبر المقبل هو آخر موعد للتقديم.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، إن الهيئة حريصة على تطوير قطاع الثقافة والفنون وضمان استدامته ونموه من خلال مبادراتها المتنوعة، موضحة أن برنامج «الطباعة بلا قيود» يعكس التزام الهيئة بمسؤولياتها الهادفة إلى تمكين الفنانين وتحفيزهم على الإسهام في إثراء المشهد الإبداعي في دبي.

وقالت: «يوفر البرنامج منصة لدعم أصحاب المواهب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في إنتاج أعمال فنية مبتكرة، وإطلاق العنان لمشروعاتهم، وتمكينهم من التعرف إلى أفكار جديدة تساعدهم على مواصلة مسيرتهم المهنية في مجال الطباعة بالشاشة الحريرية، ما يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة».