«الرف الإبداعي».. مساحة ملهمة لأصحاب المواهب في دبي

دعماً لأصحاب المواهب وفّرت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مساحة ملهمة جديدة لزوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم، من خلال فعالية «الرف الإبداعي» التي نظمتها من 22 إلى 24 الجاري، بهدف الاحتفاء بأصحاب المواهب المحلية، ودعمهم وتمكينهم من صقل مهاراتهم والتعبير عن رؤاهم ووجهات نظرهم المتنوعة، إلى جانب منح الزوار فرصة خوض رحلة معرفية غنية تُحفّزهم على استكشاف تنوع المشهد الثقافي المحلي، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة.

وتضمنت أجندة الفعالية ضمن مشروع «مدارس الحياة»، المبادرة التي تندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي أتاحت للمشاركين فرصة صقل مهاراتهم في فنون الراتنج، وفن طي الورق (الأوريغامي)، واستكشاف جماليات الخط العربي والرسم الرقمي، إلى جانب التعرّف إلى أساليب تصميم الشخصيات وفواصل الكتب، وطرق الأداء الصوتي، كما تمكن الزوار من إبراز مواهبهم، من خلال المشاركة في تشكيلة من الأنشطة الإبداعية المتنوعة، ومن بينها جدار البطاقات البريدية وجدارية الرسم الحر، والألعاب الإلكترونية، ومعرض المانغا وكتب الكوميك، إضافة إلى ركن التصوير.

• «الفعالية» تأتي ضمن «مدارس الحياة» التي تندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي.