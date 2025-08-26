«أبوظبي للغة العربية» يطلق «كونغرس الشباب»

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مبادرة «كونغرس الشباب» ضمن فعاليات «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2025»، التي تهدف إلى تخصيص مساحة فاعلة لطلاب الجامعات والمهنيين الشباب، لتمكين الجيل المقبل من القادة والمبدعين في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والفنون، من خلال توفير فرص مميّزة لتطوير مهاراتهم، وبناء شبكة علاقات وخبرات قيّمة، والتواصل مع نخبة من المبدعين والشركات والعلامات التجارية الرائدة في قطاع الصناعات الإبداعية.

ويقدّم «كونغرس الشباب» ضمن هذا الإطار مجموعة من البرامج، بما في ذلك ورش عمل لبناء القدرات المهنية، وجوائز الابتكار، وتوفير مساحة مخصصة للشباب لعرض مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، بهدف صقل مهاراتهم للانطلاق في مسيرتهم المهنية ومنحهم فرصة فريدة لبناء علاقات في مختلف المجالات الإبداعية، وستُقام فعاليات البرنامج في 14 و15 سبتمبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بأبوظبي، حيث يوجه البرنامج دعوته إلى طلاب الجامعات والمهنيين الشباب للمشاركة في هذه الأنشطة المُلهِمة.

كما ستوفّر الجلسات المتخصصة وورش العمل فرصة قيّمة للتواصل مع نخبة من الخبراء من مؤسسات عالمية وإقليمية مرموقة، مثل «غوغل»، و«أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، إضافة إلى مبدعين بارزين، مثل كاتبة السيناريو ومؤسسة ومديرة تنفيذية لغرفة «سرد» للكتابة الدرامية، مريم نعوم، والمدير الإبداعي مصمم الألعاب المعروف، فوزي مسمار، بهدف تنمية المهارات العملية والإبداعية لدى المواهب الشابة والمعلمين والمصممين والمطورين وصُنّاع المحتوى.

ويعود برنامج الجوائز خلال الكونغرس هذا العام ليقدم جائزة «ابتكار الشباب»، لتكون مساحة مُلهِمة تهدف إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة، تُسهم في تعزيز شغفهم العميق باللغة العربية.

وشارك في الدورة الماضية أكثر من 200 شخص، فيما تشمل موضوعات التقديم لـ2025 استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول ذكية تقرّب اللغة من جيل اليوم، واستخدام الأدوات الرقمية لابتكار قصة أو فكرة أو تجربة تعكس جمال اللغة العربية بأسلوب عصري، إضافة إلى استلهام فنون الخط العربي أو التراث أو الرموز البصرية، ومنحها حياة جديدة من خلال تصاميم معاصرة تعبّر عن روح الإبداع.