في مئويته.. 30 قصيدة لسلطان العويس بـ «الفرنسية» و«الإنجليزية»

صدرت حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، ترجمتان شعريتان باللغتين الفرنسية والإنجليزية لمختارات من شعر سلطان العويس، تحت عنوان «رماد الحب».

وأنجز الترجمة إلى اللغة الفرنسية المترجم أنطوان جوكي، بينما تولّت الترجمة إلى اللغة الإنجليزية الدكتورة أمنية أمين.

وتأتي هذه الترجمات بمناسبة مرور 100 عام على ولادة الشاعر سلطان بن علي العويس في عام 1925، حيث اعتمدت منظمة «اليونسكو» عام 2025 عاماً عالمياً للاحتفاء به، وأعدّت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية برنامجاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والفكرية والفنية والموسيقية والسينمائية على مدار العام لإحياء هذه المناسبة.

وسيتم طرح الترجمتين الفرنسية والإنجليزية خلال الندوة الدولية التي ستقام في باريس، بالتعاون مع منظمة «اليونسكو» في مقرها، يومَي 11 و12 سبتمبر المقبل، تحت عنوان «سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء»، بمشاركة نخبة من الأدباء والمستشرقين والشخصيات الثقافية والشعراء والإعلاميين والمهتمين.

وجرى اختيار القصائد المترجمة بعناية لتنقل إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية، حيث عبّرت 30 قصيدة عن الفضاء الشعري للعويس الذي يكتب بأسلوب كلاسيكي يميل إلى البساطة والوضوح، مع عمق وجداني وإنساني كبير، وتمكّن بلغة سلسة وقريبة من القلب من التعبير عن مشاعره، كما أسهمت بنية القصيدة لديه في عملية نقلها إلى لغة أخرى بشكل عذب وجذاب ومحافظ على معناها.

يشار إلى أن الدكتورة أمنية أمين متخصصة في الأدب الحديث ونظرية الأدب النسوي والنقد، وتحمل شهادة الدكتوراه في هذا الاختصاص من جامعة لندن بالمملكة المتحدة 1996، وترجمت إلى اللغة الإنجليزية لشعراء آخرين، مثل محمود درويش وأحمد عبدالمعطي حجازي.

أما المترجم اللبناني أنطوان جوكي فمن أبرز المشتغلين على نقل الشعر العربي إلى اللغة الفرنسيّة، وفي رصيده ما يقرب من 40 عملاً مترجماً لعدد من الشعراء والروائيين العرب.

