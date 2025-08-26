«المسرح التجريبي» يردّ الجميل لفنانين راحلين

تنطلق الدورة الـ32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في الأول من سبتمبر المقبل، وتستمر حتى الثامن من الشهر ذاته، بمشاركة 20 عرضاً من نحو 13 دولة عربية وأجنبية.

وقال رئيس المهرجان، سامح مهران، خلال مؤتمر، أول من أمس، إن الدورة الجديدة تضم 12 عرضاً عربياً من مصر والإمارات وتونس والعراق، وقطر والسعودية والبحرين.

ويكرّم المهرجان 11 شخصية عربية وأجنبية أثرت الحياة المسرحية على مدى عقود، كما يحتفي بأسماء عدد من المسرحيين الراحلين، أمثال العراقي سامي عبدالحميد، والمغربي حسن المنيعي، والمصري هناء عبدالفتاح، عبر ندوات «رد الجميل» في الخامس والسادس من سبتمبر المقبل.