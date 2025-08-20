لطيفة بنت محمد: مبنى دار الاتحاد شاهد على ميلاد الوطن

أعربت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن فخرها بإدراج مبنى دار الاتحاد ضمن سجل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» للتراث المعماري والعمراني العربي، مشيرة إلى أن هذا المعلَم التاريخي شاهد على لحظة ميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على حساب سموّها بموقع «إكس»: «نفخر بإدراج مبنى دار الاتحاد ضمن سجل (الألكسو) للتراث المعماري والعمراني العربي، في فصل جديد من فصول عراقة دبي وأصالتها، كمدينة عابرة للزمن والأجيال، مدينة للماضي والحاضر والمستقبل».

وأضافت سموّها: «المبنى الذي شهد إعلان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، يتصدر اليوم قائمة تضم 19 موقعاً عربياً، كشاهد حي على لحظة ميلاد الوطن، وكركيزة من ركائز هويتنا، تاريخنا وانتمائنا.. وكل الشكر لفريق عمل وزارة الثقافة واللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، على جهودهم المبذولة لصون التراث الإماراتي وحفظه».

يشار إلى أن دار الاتحاد شهدت اللحظات الأولى للميلاد الرسمي لدولة الإمارات على يد الآباء المؤسسين. وشيّد المبنى في عام 1965، واستمر العمل في إنجازه ستة أشهر متواصلة، وعرف في البداية باسم «قصر الضيافة».