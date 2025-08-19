وفاة الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني

تُوفي الشاعر السعودي سعود بن معدي الرفيدي القحطاني، إثر سقوطه من إحدى المرتفعات في جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان.

وقالت السفارة السعودية في سلطنة عمان في بيان لها، إنها تعمل بالتنسيق مع السلطات العمانية المختصة لإتمام إجراءات نقل جثمان الشاعر القحطاني إلى المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، توفي الشاعر السعودي أثناء ممارسته رياضة تسلق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عمان، وذلك بعد أن انزلق من سفوح جبل سمحان، أحد أشهر المرتفعات الجبلية بالمنطقة والمعروف بوعورته وصعوبة تضاريسه، ما يجعله وجهة لعشاق المغامرات.

وتعرض الشاعر لإصابات خطيرة جراء السقوط من المرتفع، حيث نقل على الفور إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذه لم تكلل بالنجاح، وتوفي في المستشفى.

ينحدر الشاعر سعود بن معدي الرفيدي القحطاني من منطقة القحطة في الباحة، واشتهر بأسلوبه الشعري الذي جمع بين عبق التراث وروح الحداثة، ما جعله يحجز لنفسه مكانة بارزة في المشهد الشعري الخليجي والعربي.

وخلال مسيرته الأدبية، أصدر الراحل أكثر من 15 مجموعة شعرية أثرت المكتبة العربية، كما كان حاضرًا في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية داخل المملكة وخارجها، حيث تميز بحضوره القوي وصوته الشعري المتفرد.