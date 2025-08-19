«حل وترحال».. منتسبو «ربع قرن» يُحلقون بين 3 ثقافات

في إطار حرصها على تعزيز وعي منتسبيها بأهمية القراءة في اكتشاف ثقافات دول العالم، تُطلق مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجها السياحي الثقافي الترفيهي «حل وترحال»، الذي ينطلق اليوم ويمتد لثلاثة أيام، مستهدفاً 160 منتسباً من أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، ممن تراوح أعمارهم بين ستة و18 عاماً.

ويُعد برنامج «حل وترحال»، استكمالاً لنجاحات برنامج ربع قرن والعالم الذي نظمته المؤسسة على مدار العامين الماضيين، ومرحلة متقدمة ومتطورة منه، ليرتحل بالمنتسبين إلى تجربة أكثر عمقاً وتفاعلية عبر ثلاث رحلات افتراضية إلى السعودية، وإيطاليا، والبرازيل، لاكتشاف ملامحها الثقافية والفنية والأدبية.

ويهدف البرنامج الذي يُقام في أجواء إبداعية تجمع بين المعرفة التطبيقية والتجربة الحسية، إلى تحفيز المنتسبين على القراءة وربطها بمتعة السفر والترحال، وإثارة فضولهم بأهمية البحث والاطلاع للتعرف إلى حضارات دول العالم، واكتشاف ثقافاتها المتنوعة وعادات وتقاليد شعوبها.

ويتيح البرنامج للمنتسبين فرصة تنمية مهارات التواصل الفعّال والمشاركة البنّاءة عبر تبادل الأفكار والمعلومات واكتساب الخبرات المستوحاة من تجاربهم الافتراضية التفاعلية، في تناغم متفرد يشكل مزيجاً بين سحر الثقافة ومتعة الاكتشاف.

وتتخلل البرنامج جلسات قرائية وورش تفاعلية تخصصية في الثقافة والفنون السعودية، والبرازيلية، والإيطالية، تعزز الفهم المتعمق والتواصل الحي مع حضارة هذه الدول، بما يعكس جهود مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ورؤيتها الاستراتيجية في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة، أجيال قادرة على التواصل الفعّال مع مختلف شعوب دول العالم.