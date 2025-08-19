«دبي للثقافة» تستعرض تجربتها في «النضج الرقمي»

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) جلسة معرفية بمشاركة أكثر من 95 ممثلاً عن 25 جهة حكومية محلية في دبي، استعرضت خلالها تجربتها الرائدة في مجال النضج الرقمي، وجهودها في تطبيق معايير الحكومة الرقمية من حيث كفاءة البيانات والمعلومات، وأتمتة العمليات، واستثمار الحلول المبتكرة، ما يعكس التزام الهيئة بدعم منظومة التميز الحكومي، وتحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي الرقمية» التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي التي تشهدها دبي.

وجاءت الجلسة انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الاستراتيجية الهادفة إلى توطيد علاقات التعاون بين الجهات الحكومية، وتأسيس منظومة معرفية متكاملة تسهم في تعزيز تبادل الخبرات وترسيخ الفكر الاستباقي، والاستفادة من تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الرقمنة وتوظيفها في رفع مستوى جودة الحياة في دبي.

وركزت الجلسة على أربعة محاور رئيسة، سلطت الضوء على تجارب المدينة الرقمية، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات، والأمن السيبراني، إذ استعرضت «دبي للثقافة» من خلالها أهمية تبني منهجيات الابتكار، وضرورة الالتزام بالعمل المشترك، وتسخير التقنيات الحديثة والمعرفة التخصصية للارتقاء بجودة العمل الحكومي، وترسيخ ثقافة تبادل المعرفة والاستفادة منها في بناء بيئة رقمية متكاملة، قادرة على تعزيز قوة الاقتصاد الرقمي، وتحقيق رؤى دبي وتطلعاتها المستقبلية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتحول الرقمي.

• 4 محاور رئيسة ركزت عليها الجلسة.