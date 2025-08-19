ورشة الإخراج المسرحي تنطلق في كلباء

تتواصل فعاليات دورة عناصر العرض المسرحي الـ12 في المركز الثقافي بمدينة كلباء، إذ انطلقت أول من أمس، ورشة الإخراج المسرحي التي تستكمل سلسلة ورش جرى تنظيمها في إطار الإعداد للدورة الجديدة من مهرجان المسرحيات القصيرة، الذي تنظمه دائرة الثقافة سنوياً منذ عام 2012 لرعاية ودعم المواهب المسرحية، وتزويدها بالخبرات اللازمة لتبرز في المشهد الفني.

استهلت الورشة التي يشرف عليها المخرج المصري الدكتور جمال ياقوت، بمحاضرة نظرية تطرقت إلى مفهوم الإخراج المسرحي، ومسار تطوره التاريخي، وأبرز توجهاته ومستجداته في الوقت الراهن.

وتناول ياقوت المراحل الأساسية لعملية الإخراج التي تتضمن التخطيط والتنفيذ، مشيراً إلى أن المخرج يعمل في المرحلة الأولى (التخطيط) على تخيل الصورة العامة للعرض، وتحديد أدوار الممثلين، بينما في المرحلة الثانية (التنفيذ) يكون عمل المخرج ميدانياً مع فريقه للتأكد من تكامل كل المتطلبات الفنية للعرض.

وأوضح ياقوت أنه في الجزء التطبيقي من الورشة، التي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري، سيعمل كل متدرب على إنجاز مشروع إخراجي جاهز على الورق، يمثل خطوة أولى نحو تحويله إلى واقع من خلال بدء التدريبات الفعلية وتجهيز العناصر المادية مثل الديكورات والأزياء.

وفي أولى الحصص التدريبية، شرح ياقوت للمتدربين كيفية تعامل المخرج مع النص المسرحي. وخلال أيام الورشة، سيعيد المتدربون كتابة أحد النصوص المسرحية ليتوافق مع رؤاهم وإمكاناتهم الإخراجية.

