6000 كلمة جديدة تنضم إلى قاموس كامبريدج

أضاف قاموس كامبريدج أكثر من 6000 كلمة جديدة العام الجاري من بينها skibidi، وهي واحدة من الكلمات العامية التي اشتهرت بسبب استخدامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كولين ماكنتوش، مدير البرنامج المعجمي في كامبريدج ديكشنري (قاموس كامبريدج) وهو أكبر قاموس إلكتروني في العالم، إن «ثقافة الإنترنت تغير اللغة الإنجليزية، ومن المثير للاهتمام ملاحظة ذلك وتسجيله في القاموس».

وبالعودة إلى Skibidi فهي كلمة غير مفهومة صاغها مؤسس سلسلة رسوم متحركة على موقع يوتيوب، ويمكن أن تعني «رائع» أو «سيّئ» أو يمكن أن تستخدم من دون معنى حقيقي كمزحة.

ومن بين الإضافات الأخرى المخطط لها هي tradwife وهي اختصار لـtraditional wife التي تشير إلى المرأة المتزوجة التي تطهو وتنظف وتشارك بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وdelulu وهي اختصار لكلمة delusional التي تعني «الاعتقاد في أشياء ليست حقيقية أو صحيحة وعادة لأن المرء يختار ذلك بنفسه».

وأسفرت الزيادة في العمل عن بُعد منذ الجائحة عن دخول كلمة جديدة في القاموس تتمثل في mouse jiggler وهو جهاز أو برنامج يستخدم ليجعل الأمر يبدو كأنك تعمل بينما أنت لا تعمل.

وكانت المخاوف بشأن التغير المناخي وراء إضافة forever chemical وهي مواد كيميائية مضرة تبقى في البيئة لفترة طويلة.

وقال «كامبريدج ديكشنري» إنه يستخدم قاعدة بيانات «كامبريدج إنجليش كوربوس» التي تضم أكثر من ملياري كلمة إنجليزية مكتوبة ومنطوقة، لمراقبة كيف تستخدم الكلمات الجديدة من جانب مختلف الأشخاص وعدد مرات استخدامها وفي أي سياق.