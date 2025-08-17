اختتام ورشة السينوغرافيا في كلباء

اختتمت الليلة قبل الماضية في المركز الثقافي بمدينة كلباء فعاليات ورشة السينوغرافيا، التي نظمت في إطار دورة «عناصر العرض المسرحي» التي تقيمها دائرة الثقافة سنوياً بهدف دعم وصقل مهارات هواة المسرح، وتتوج بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنطلق دورته الـ12 في الفترة من 26 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبلين.

حضرت حفل الختام المنسقة العامة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، علياء الزعابي، واشتمل الحفل على معرض لتصاميم سينوغرافية أعدها المشاركون، طبقوا من خلالها المعارف والخبرات التي اكتسبوها في الورشة التي أشرف عليها السينوغراف المغربي الدكتور عبدالمجيد الهواس. ومثّلت النماذج المعروضة مجموعة من التوجهات الجمالية والفكرية التي تميز المدارس المسرحية، مثل الواقعية النفسية والوجودية، في إطار فلسفة المهرجان الذي يشجع منتسبيه على الإبداع والابتكار في إعداد مناظر عروضهم.

وضمت القطع المعروضة مجسمات ديكورية، عكست الأفكار الأساسية والحقب الثقافية لمضامين نصوص مسرحية من التراث العالمي.