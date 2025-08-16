«توازن» في ضيافة مكتبة محمد بن راشد

استقبلت مكتبة محمد بن راشد وفداً من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن)، برئاسة الأمين العام للمجلس الدكتور ناصر حميد النعيمي، وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على رسالة المكتبة ودورها الحيوي في المشهد الثقافي المحلي والعالمي، إضافة إلى تعزيز جسور التعاون الثقافي والمعرفي بين المؤسستين. وكان في مقدمة مستقبلي الوفد عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم الدكتور محمد سالم المزروعي.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور محمد المزروعي عرضاً شاملاً حول أبرز خدمات مكتبة محمد بن راشد، التي تتألف من تسع مكتبات متخصصة، إضافة إلى مركز المعلومات، والتي توفّر للزوار والباحثين تجربة معرفية فريدة، وتضم محتوى معرفياً ضخماً ومتنوّعاً يشمل الكتب المطبوعة والصوتية، والموارد الرقمية، وقواعد البيانات، والوسائط المتعددة وغيرها، بما يعكس مكانتها كمنارة فكرية متكاملة.

كما تطرق اللقاء إلى المبادرات النوعية التي أطلقتها المكتبة، وأبرزها مبادرة «عالم بلغتك»، التي تُعد من أبرز المشاريع الثقافية الهادفة إلى كسر الحواجز اللغوية بين القارئ والمحتوى المعرفي.

وأكد محمد المزروعي أهمية الدور الذي تلعبه المكتبة على الصعيدين العربي والعالمي من خلال تنظيم واستضافة قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر في أكتوبر المقبل، تحت شعار «مستقبل صناعة النشر»، حيث تُشكل هذه القمة منصة دولية تجمع قادة الفكر والناشرين والمبتكرين وصناع القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة النشر في ظل الثورة الرقمية وتطوّرات الذكاء الاصطناعي.

وشدّد خلال اللقاء على أهمية التعاون المؤسسي، مشيراً إلى الشراكات المستمرة مع الجهات الحكومية والأكاديمية في الدولة، من خلال استضافة المؤتمرات والمعارض والمبادرات المتنوعة في مكتبة محمد بن راشد، بما يسهم في تطوير بيئات العمل وتحفيز الفكر والإبداع ضمن إطار يخدم المعرفة العلم.

وعبّر الدكتور ناصر حميد النعيمي، عن سعادته بهذه الزيارة التي مثلت فرصة ثمينة للتعرف إلى ما تقدمه مكتبة محمد بن راشد التي أصبحت منارة للفكر والثقافة والمعرفة في الدولة، مشدداً على أهمية التعاون من خلال إهداء الرسائل العلمية لفريق «توازن» لتكون ضمن مصادر المكتبة العلمية، وذلك في خطوة تهدف إلى نشر رسائل الدكتوراه ضمن إطار تعليمي متاح لكل الزائرين والباحثين في مكتبة محمد بن راشد.