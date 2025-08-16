«الشارقة للكتاب» تمهّد لانطلاق «مؤتمر الرسوم المتحركة» 2026

اختتم وفد من هيئة الشارقة للكتاب، برئاسة المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، خولة المجيني، زيارته إلى اليابان، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» كمنصة عالمية تدعم التعاون، وتبادل المعرفة، ونمو صناعة الرسوم المتحركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومنذ انطلاقته في عام 2023، شهد المؤتمر نمواً سريعاً وتحوّل إلى فعالية إقليمية بارزة تشكّل جزءاً أساسياً من رؤية هيئة الشارقة للكتاب، وخطوة مهمة في تطوير مشهد الرسوم المتحركة على صعيد المنطقة؛ من خلال إنشاء منصة مستدامة للتبادل الإبداعي على مدار العام، توفر للمواهب الإقليمية وقادة صناعة الرسوم المتحركة الدوليين مساحة للتعاون والتطوير.

وضم الوفد كلاً من خولة المجيني، والمدير الفني للمؤتمر بيترو بينيتي، ومدير قسم الفعاليات في هيئة الشارقة للكتاب، موزة الرند. وعقد أعضاء الوفد اجتماعات استراتيجية مع أبرز شركات الرسوم المتحركة اليابانية المؤثرة، وأرست هذه الاجتماعات أسس التعاون استعداداً لانعقاد «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» 2026، الذي يجمع نخبة من الخبراء من جميع أنحاء العالم لبحث فرص الأعمال والاستثمار في قطاع الرسوم المتحركة. كما ركّزت المناقشات على تطوير محتوى جديد يلائم الجماهير العربية مع المحافظة على التراث الثقافي الياباني وتقاليده العريقة في السرد القصصي، وتهدف هذه الشراكات المحتملة إلى جلب الخبرة اليابانية في مجال الرسوم المتحركة إلى الشارقة، بما يسهم في تطوير المؤتمر وتعزيز التبادل الثقافي والإبداعي على المدى الطويل.

وقالت خولة المجيني: «تُشكل هذه الزيارة إلى اليابان جزءاً أساسياً من التزامنا بتطوير مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، وتتمثل رؤيتنا في بناء منظومة مستدامة وحيوية لصناعة الرسوم المتحركة بالشارقة والعالم العربي، ومن خلال التواصل مع قياديين عالميين في قطاعات الرسوم المتحركة والتكنولوجيا والتعليم، نعمل على جلب خبرات عالمية إلى الشارقة وضمان استمرار تطوّر المؤتمر كمنصة للتعاون الإبداعي والتبادل الثقافي ونقل المعرفة».

والتقى الوفد ممثلين عن شركة «ألفا كود» الرائدة في مجال التكنولوجيا الإبداعية، لاستكشاف سبل دمج السرد القصصي الرقمي، وتحفيز التعلّم من خلال اللعب «التّلعيب»، والوسائط الإعلامية التفاعلية، في ما يقدمه المؤتمر في المستقبل. إذ تتيح هذه الابتكارات للمؤتمر توسيع نطاقه وتقديم تجربة تفاعلية ومتجددة للجمهور، تجمع بين الرسوم المتحركة التقليدية والتكنولوجيا الحديثة.

وتضمنت الزيارة بحث الشراكات التعليمية، حيث اجتمع الوفد مع شركة «واكوم» الرائدة عالمياً في الرسم الرقمي وأدوات تحريك الرسوم، ومن الرعاة الأساسيين لـ«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» السنوي. كما شملت الزيارة بحث سبل التعاون في إعداد برامج تدريبية وورش عمل ومبادرات لتطوير المواهب، بهدف ضمان استفادة المبدعين الشباب في إمارة الشارقة منها بشكل مباشر، ومنحهم فرصة الوصول إلى موارد وخبرات عالمية، وتمكينهم من المساهمة في تشكيل مستقبل صناعة الرسوم المتحركة العالمية.