مكتبة محمد بن راشد تتألق في «العالمي للمكتبات والمعلومات»

تشارك مكتبة محمد بن راشد، للمرة الثانية، في فعاليات الدورة الـ89 من أعمال المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات، إحدى أبرز الفعاليات العالمية في قطاع المكتبات والمعلومات، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2025 في العاصمة الكازاخستانية آستانا.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مكتبة محمد بن راشد على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، من خلال استعراض أبرز مبادراتها وخدماتها المبتكرة، إلى جانب بحث آفاق التعاون الدولي مع كبرى المؤسسات المكتبية حول العالم، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات في مجالات المعرفة والمعلومات، وتوطيد أواصر التعاون المشترك.

نموذج رائد

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي: «نسعى من خلال المشاركة في المؤتمر إلى تعزيز أطر التعاون الدولي، واستعراض تجربة مكتبة محمد بن راشد كنموذج رائد في التحول الرقمي والشمول المعرفي بقطاع المكتبات العامة على صعيد المنطقة، من خلال تقديم حلول مبتكرة تمزج بين التكنولوجيا المتقدمة واحتياجات المجتمع، لضمان وصول جميع الفئات إلى المعرفة بسهولة وفعالية».

وأضاف «من خلال هذه المنصة العالمية نطمح لبناء شراكات استراتيجية تدعم تبادل المحتوى، وتطوير الكفاءات، ونشر ثقافة القراءة والتفكير النقدي، بما يعزز دور المكتبة كمحرك رئيس للتنمية المستدامة وصناعة المستقبل القائم على المعرفة».

«قمة دبي الدولية للمكتبات»

وعلى هامش المشاركة، يسلط فريق مكتبة محمد بن راشد الضوء على «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر»، في أكتوبر 2025، التي تنظمها بين أروقتها تحت شعار «مستقبل صناعة النشر»، بمشاركة نخبة من صانعي القرار والناشرين والمهتمين والمختصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم في قطاع المكتبات والمعلومات، لمناقشة واقع صناعة النشر وتحدياتها، واستكشاف آفاق جديدة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

كما يستعرض الفريق أبرز مبادرات وخدمات المكتبة التي تمزج بين المفهوم التقليدي والحديث للمكتبات العامة بالاعتماد على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها مبادرة «عالم بلغتك»، التي تهدف لإزالة الحواجز بين الثقافات العالمية وجعلها مفهومة للزوار والقرّاء من مختلف الجنسيات واللغات من خلال ترجمة الكتب إلى لغات عالمية عدة، كما سيقدم الفريق للزوار لمحة حول مبادرة «عالم يقرأ»، التي وصلت إلى أكثر من ربع مليون شخص بالمدارس في دولة الإمارات.

إلى جانب ذلك، سيسلط فريق المكتبة الضوء على أحدث تقنيات وخدمات المكتبة، ومن بينها مركز الترميم، والمخزن الآلي، ومعرض الذخائر، إضافة إلى جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تُعنى بالارتقاء باللغة العربية، وتشجيع المبادرات المتميزة التي تسهم في إبراز جمالياتها وتطوير أدواتها.

أحدث المستجدات

على مدار أيام المؤتمر، يشارك فريق مكتبة محمد بن راشد في العديد من الجلسات وورش العمل المتخصصة، للاطلاع على أحدث المستجدات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الخدمات المكتبية، وسبل دمج المكتبات في البنية التعليمية والمعرفية المستقبلية، وأحدث الاتجاهات في مجال المكتبات والمعلومات.

جلسات مهنية

يتضمن برنامج المؤتمر الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات - إفلا 2025، العديد من الفعاليات التي تجمع أكثر من 3500 مشارك من أكثر من 120 دولة، حيث يتضمن جلسات مهنية متخصصة تناقش أحدث التوجهات في قطاع المكتبات والمعلومات، وورش عمل تفاعلية حول الابتكار والتقنيات الحديثة، وغيرها.