«صيف دبي» تعزز حضور شركات المأكولات والمشروبات المحلية

تعد دبي واحدةً من أكثر وجهات الطعام تميزاً على مستوى العالم، حيث تقدم تشكيلة واسعة من المأكولات العالمية التي تعكس هويتها الغنية والتعددية الثقافية التي تنسجها أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها، في عام 2024، أصدرت دبي 1200 ترخيص جديد لمطاعم اتخذتها مقراً لعلاماتها التجارية المميزة في مجال المأكولات والمشروبات، وتسهم المبادرات التي تُقام على مستوى المدينة، مثل مفاجآت صيف دبي، في دعم الكفاءات المحلية في قطاع المأكولات والمشروبات، ما يتيح للشركات المستقلة إمكانية التوسع في بيئة تنافسية، مع المساهمة في النمو الاقتصادي لهذا القطاع المميز في المدينة.

وتدعم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي، العلامات التجارية المحلية للمأكولات والمشروبات هذا الصيف من خلال مجموعة من العروض الترويجية القيّمة، والحملات الحصرية، والتجارب المجتمعية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك أسبوع الصيف للمطاعم، الذي اختتم فعالياته أخيراً، والدورة الأولى من فعالية «قهوة بيتس»، والدورة الأولى من مبادرة «طبق بـ10 دراهم»، وتُقام جميعها في إطار مفاجآت صيف دبي بهدف تلبية مختلف الأذواق والتفضيلات والأسعار.

وقالت نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سهيلة غباش: «تتمحور رؤيتنا لمفاجآت صيف دبي حول الالتزام بعرض جميع الركائز الأساسية لمنظومة السياحة في دبي، بما في ذلك العلامات التجارية المحلية التي جاءت نتيجة الشغف، والابتكار، والفخر بثقافتنا العريقة، ومع استمرارنا في تقديم برنامج مكافآت صيف دبي الأكثر تنوعاً وقيمةً حتى الآن، نركز بشكل استراتيجي على دعم مشاريع المأكولات والمشروبات المحلية والترويج لها بشكل فعال، ونواصل التزامنا بمساعدة هذه الشركات على تحقيق النجاح والنمو والتميز خلال واحد من أكثر مواسم التجزئة نشاطاً على مستوى المدينة، ما يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل مستقبل الاقتصاد المحلي».

أسبوع الصيف للمطاعم

اختتم أسبوع الصيف للمطاعم في مفاجآت صيف دبي، والذي حظي بشعبية واسعة، موسمه لعام 2025، حيث وفر لسكان دبي وزوارها فرصة اكتشاف مطاعم جديدة وقوائم طعام مبتكرة بأفضل الأسعار، وانضمت المطاعم المحلية إلى وجهات تناول الطعام العالمية المرموقة لتسليط الضوء على تنوع قطاع المأكولات والمشروبات في دبي.

وأسهم تركيز الحملة على العلامات التجارية المحلية مثل «آسيان 5» للمأكولات الشعبية في توفير فرص كبيرة للنمو والظهور وتوسيع نطاق الوصول إلى جماهير جديدة.

نكهات غنية بتكلفة بسيطة

تقام الدورة الأولى من مبادرة طبق بـ10 دراهم في إطار مفاجآت صيف دبي حتى 31 أغسطس، حيث تدعو عشاق الطعام إلى الاستمتاع بأطباق مختارة بعناية فائقة مقابل 10 دراهم فقط للطبق في أكثر من 190 مطعماً مميزاً و700 منفذ مشارك، ويشمل هذا العدد أكثر من 100 علامة تجارية صغيرة وناشئة في قطاع المأكولات والمشروبات، ما يوفر لها فرصةً قيمة لتعزيز حضورها والوصول إلى جمهور جديد، وتستفيد «هاوس أوف بوبس»، و«برجر سوسايت» من هذه المبادرة لتعزيز حضور علامتها التجارية، والتواصل مع شرائح جديدة من العملاء، وتعزيز مكانتها في قطاع المطاعم سريع النمو في دبي.

لقاء الثقافة بفنون الطهي

تسلط الدورة الأولى من فعالية قهوة بيتس الضوء على ثقافة القهوة المزدهرة في المدينة من خلال منافذ بيع حصرية في وجهات فريدة على مستوى المدينة، وتُقام هذه الفعالية يوم السبت من كل أسبوع طوال الشهر أيام 16 و23 أغسطس، وتجمع بين أنواع القهوة المختلفة، والموسيقى، والمفاجآت في جميع أنحاء دبي.

وتشغل العلامة التجارية الإماراتية المتخصصة في القهوة DRVN Coffee منافذ البيع المؤقتة النابضة بالحياة، بصفتها مزود القهوة الرسمي للفعالية، وقال أحمد معروف، مدير العلاقات العامة في DRVN Coffee: «ساعدتنا مفاجآت صيف دبي في DRVN Coffee على استقطاب شرائح جديدة من الجمهور قاموا بتجربة مشروباتنا المميزة للمرة الأولى، وتعد قهوة بيتس أكثر من مجرد حملة، فهي فعالية مميزة تحتفي بالمجتمع، والثقافة، والعلامات التجارية المحلية، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً منها».

قيمة للعلامة التجارية

تعزز مفاجآت صيف دبي التزام الإمارة بتعزيز اقتصاد مرن، ومتنوع، وقائم على الابتكار من خلال توفير منصة مؤثرة للشركات الصغيرة والناشئة تساعدهم على النمو والتواصل والتنافس، وتواصل «المفاجآت» نموها وتعزيز دورها كمحرك لنمو منظومة ريادة الأعمال في دبي.