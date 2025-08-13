رحلة تحت قطرات المطر وتجارب استثنائية في الشارقة

تحفل الشارقة بالعديد من الوجهات المميزة التي تنبض بالحياة خلال موسم الصيف، والتي تتنوع بشكل لافت لترضي كل الاهتمامات، من الواجهات البحرية النابضة بالحياة إلى المرافق الفنية المبتكرة، ومن المتاحف التي تترك مشاهدها بصمة في ذاكرة الزوار، إلى المعالم التي تستشرف المستقبل.

ففي أجواء إكسبو الشارقة، تستقبل «مدينة شمسة الترفيهية» العائلات لقضاء أوقات حافلة بالمرح والتعلم، وتستمر المدينة في استقبال الزوار حتى 30 الجاري.

أما في واجهة المجاز المائية على ضفاف بحيرة خالد، فتمتزج الطبيعة بالرفاهية، وتشكل تجربة شاملة تستحضر الإحساس بالحيوية والهدوء في آنٍ معاً، وبينما يمكن للأطفال الاستمتاع بالعديد من الأنشطة، يمكن للكبار الاسترخاء في أحد المقاهي والمطاعم العالمية الفاخرة التي تطل على النافورة الموسيقية، كما يعد مسار الجري المحيط بالمكان فرصة رائعة لمحبي اللياقة البدنية للاستمتاع برياضتهم المفضلة وسط أجواء طبيعية آسرة.

وتعد القصباء وجهة مائية خلابة خالية من السيارات، تجمع تجارب عائلية ممتعة على ضفتي القناة.

بينما تلبي وجهة «الجادة» أذواق الزوّار من جميع الأعمار، وبإمكان محبي أجواء الشتاء زيارة الغرفة الماطرة، لاكتشاف روعة المطر بطريقة لم يعهدوها، حيث يمكن السير تحت قطرات المطر دون أن يبتلوا، فهذا العمل الفني التفاعلي، الذي يُعد من أبرز مشاريع مؤسسة الشارقة للفنون، يجمع بين الإبداع والبراعة التقنية ليحوّل المطر إلى تجربة حسية آسرة.

وفي متحف الشارقة البحري، تتحوّل الزيارة الثقافية إلى تجربة تفاعلية تنبض بالحياة لكل أفراد العائلة.

ومع «مربى الشارقة للأحياء المائية» تنتظر الزوار تجربة تفاعلية وسط الشعاب المرجانية، وأشجار القرم، والكائنات البحرية.

وللباحثين عن الهدوء والاسترخاء، يقدم شاطئ خورفكان تجربة شاطئية راقية بين أحضان الطبيعة.