مكتبة محمد بن راشد تلهم الشباب بـ 18 ألف «نافذة» على المعرفة

منذ افتتاحها أسهمت مكتبة محمد بن راشد في قيادة حراك معرفي وثقافي مُلهم، مع التركيز على الشباب والأطفال، لتصبح اليوم منبراً فاعلاً يعزّز حضور المعرفة ويغذّي شغف القراءة والإبداع لدى الأجيال الصاعدة، من خلال مكتباتها التخصصية، وفي مقدمتها مكتبة الشباب، إضافة إلى برامجها وفعالياتها المتنوّعة التي توفّر بيئة محفّزة تجمع بين الترفيه والتعليم، وتشجّعهم على اكتساب المهارات.

وفي اليوم العالمي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس، تبرز مكتبة الشباب كنافذة مُلهمة لليافعين والشباب بين 12 و18 عاماً، إذ صُمّمت لتلبّي اهتمامات هذه المرحلة العمرية الحيوية وتحفّز شغفهم بالمعرفة والاكتشاف، وتسهم المكتبة في بناء جسر بين الحاضر والمستقبل، كما تُشكّل اليوم منبراً معرفياً فريداً يخاطب فئة عمرية تُعدّ الركيزة الأساسية لمجتمعنا ومستقبله، وفضاءً ينبض بالحركة الفكرية والتفاعل التقني والتحفيز الثقافي، من أجل بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات المعرفة والابتكار.

وتقدّم مكتبة الشباب محتوى يتناسب مع خصوصية هذه المرحلة العمرية، التي تتميّز بتغيّرات سريعة في الاهتمامات والاحتياجات المعرفية، عبر منهجية تنسجم مع أنماط التعلّم الحديثة، ومجموعة واسعة من المواد الأدبية والعلمية والفنية، التي تراعي التنوّع الثقافي واللغوي للفئة المستهدفة، كما تتبنّى المكتبة أساليب حديثة في إثراء المحتوى، تشمل الوسائط الرقمية والأنشطة التفاعلية، لتُشكّل جسراً بين المعرفة الأكاديمية والفضول الطبيعي لدى الشباب.

وتحتوي مكتبة الشباب على أكثر من 18 ألف كتاب متنوّع، تشمل الروايات والمغامرات والخيال العلمي والعلوم الاجتماعية والفنون والتقنية والقصص المصوّرة والمانجا والفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الفلك والأدب العالمي، بلغات عدة، من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية، واليابانية والكورية والتاميلية، إضافة إلى لغات أخرى، لتُشكّل اليوم مصدراً غنياً يُسهم في تشكيل وعي معرفي متكامل لدى هذه الفئة.

وتُظهر رفوف مكتبة الشباب في مكتبة محمد بن راشد تنوّعاً غنياً يعكس اهتمامات الجيل الجديد، إلا أن أكثر الكتب قراءة وطلباً هي الروايات والقصص الخيالية والمصوّرة، التي تجمع بين المتعة والمعرفة في آنٍ واحد، وتحظى سلسلة «هاري بوتر» بشعبية واسعة، إلى جانب كتب رولد دال مثل The BFG وCharlie and the Chocolate Factory، التي لاتزال تُحفّز خيال القرّاء الصغار، كما تبرز أعمال الكوميكس والمانجا بين الخيارات المفضّلة، علاوة على سلاسل يابانية شهيرة.

ومن بين الكتب الأكثر استعارة في مكتبة الشباب، تبرز عناوين أدبية ومعرفية متنوّعة مثل: «جزيرة الكنز» لروبرت لويس ستيفنسن، و«روبنسون كروزو» لدانيل ديفو، و«شيفرة دافنشي للناشئة» لدان براون، و«موبي ديك» لهيرمان ملفل.

كما تميّزت «مغامرات شارلوك هولمز» لآرثر كونان دويل، و«الفرسان الثلاثة» لألكسندر دوما، بإقبال واسع من محبّي الغموض والتاريخ، وفي الجانب الثقافي والمعرفي، أبدى القرّاء اهتماماً بكتب مثل «أساطير وحكايات شعبية.. قصص لليافعين» لجوين جونز، و«الحائزون على جائزة نوبل»، وسلسلة ما وراء الطبيعة: روايات الغموض للدكتور أحمد خالد توفيق، إضافة إلى كتاب السيارات وتطوّرها (Cars) بتعريب محمد جمال قبيعة، الذي يلقى رواجاً لدى محبّي التكنولوجيا والهندسة.

وتسعى مكتبة الشباب إلى تحفيز العقل وتوسيع مدارك الشباب من خلال تنظيم ورش عمل وفعاليات دورية، تشمل لقاءات مع كتّاب وشخصيات مؤثّرة، وجلسات قراءة نقدية، ونقاشات تفاعلية تُعزّز من مهارات التفكير الناقد والحوار البنّاء، كما تقدّم أنشطة فنية وأدبية وعلمية تهدف إلى تعزيز الإبداع والابتكار، ومنح الشباب فرصة للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار في أجواء حيوية محفّزة.

بيئة متطوّرة

تولي مكتبة الشباب أهمية كبيرة لتوفير بيئة تعليمية وتجريبية متطوّرة، إذ جُهّزت المساحات بمنافذ طاقة، وشبكة «واي فاي» عالية السرعة، وأجهزة حاسوب حديثة، إضافة إلى طابعة ثلاثية الأبعاد وأدوات رقمية أخرى تدعم البحث العلمي والمشاريع الدراسية، ما يُتيح للشباب العمل على مشاريعهم وتطوير مهاراتهم التقنية، فضلاً عن تشجيعهم على التعلّم الذاتي بمرونة، وصُمّمت مكتبة الشباب لتكون متاحة للجميع، بما في ذلك أصحاب الهمم، مع توفير مساحات مخصّصة للكراسي المتحرّكة، ومرافق ملائمة لضمان تجربة زيارة متكاملة ومريحة للجميع.

