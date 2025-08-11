«ضيّ دبي» على موعد جديد مع النور.. بلمسات 3 أجيال إماراتية

يعود معرض «ضيّ دبي» الفني إلى ساحة الوصل الأيقونية في مدينة إكسبو دبي، من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، بدورة ثانية تشهد تعاوناً بين مدينة إكسبو دبي وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، اللتين أبرمتا أخيراً شراكة استراتيجية لأجل تقديم نسخة مميزة من الحدث الذي سيسلط الضوء على أعمال سبعة فنانين إماراتيين من ثلاثة أجيال.

ويحتفي المعرض، الذي يُعدّ إحدى المبادرات الرئيسة لمدينة إكسبو دبي، بالنور والإرث والإبداع غير المحدود، إذ يعيد ابتكار مفهوم الفنون الضوئية بأسلوب جديد يجمع بين التراث الأصيل والفن المعاصر، ويمنح الفنانين الإماراتيين الفرصة لاستعراض تراثهم، من خلال أعمال فنية مبتكرة وجريئة.

وتدعو دورة هذا العام جميع أفراد المجتمع المحلي والزوار من خارج الدولة، للتفاعل مع المعرض، والتعرّف إلى تأثير التراث الإماراتي في تشكيل وإلهام الفن الحديث في دبي.

رؤية طموحة

وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين مدينة إكسبو دبي و«دبي للثقافة» في إطار رؤية مشتركة طموحة، تهدف إلى تكريم الفن الإماراتي وتُسهم في رسم ملامح المستقبل بثقة وإبداع، كما تؤكد التزامهما الراسخ بدعم وتمكين الفنانين الإماراتيين، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للفنون.

وعقب النجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية من «ضيّ دبي» العام الماضي، يعود الحدث هذا العام ليسلط الضوء على مجموعة من أبرز الفنانين الإماراتيين الذين يمثّلون ثلاثة أجيال مختلفة وهم: فاطمة لوتاه، ومحمد كاظم، وخالد البنا، وعلياء بن عمير، والزينة لوتاه، وأحمد العرّيف الظاهري، وحصة الكندي، وتُعدّ كل منحوتة ضوئية يقدمها هؤلاء المبدعون بمثابة بوابة تُدخل المتلقي إلى عالم لغة الضوء المتطورة، بما تحمله من أبعاد مستوحاة من الثقافة الإماراتية.

ويتوسّع «ضيّ دبي» هذا العام في رؤيته الإبداعية، من خلال سلسلة من الحوارات والندوات الفنية العامة التي ستُنظم في «بيت الفنون»، أحدث وجهة ثقافية في مدينة إكسبو دبي مخصصة للفنون والتعبير الإبداعي.

من ناحيتها، أكدت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، حرص الهيئة على دعم كل المبادرات التي تُسهم في إثراء المشهد الإبداعي المحلي، مشيرة إلى أن «ضيّ دبي» يعكس - عبر تجاربه وعروضه وأنشطته التفاعلية المتنوعة - عمق الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ومدينة إكسبو دبي، ويؤكد التزامها بتعزيز قوة السياحة الثقافية في دبي ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال تحفيز الفنانين على تقديم أعمال تعبّر عن جوهر الإمارة وقيمها وتراثها.

وقالت: «يشكل المعرض محطة إبداعية مهمة تُضاف إلى أجندة دبي، إذ يُسهم، عبر أعماله، في إثراء استراتيجية الفن في الأماكن العامة، ومدّ جسور التواصل بين الفنانين والثقافات المختلفة، كما يمنح الزوار فرصة التعرّف إلى أهمية الفنون ودورها في تعزيز الروابط الإنسانية، واستكشاف إمكانات أصحاب المواهب المحلية، والاطلاع على إسهاماتهم في تحويل المساحات المفتوحة إلى لوحات فنية تعبر عن ثقافة دبي وتنوعها الإنساني، وهو ما يعكس قدرة المبدع الإماراتي على الابتكار في مجالات الفنون المختلفة، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية فيها».

إطلاق الإلهام

من ناحيتها، قالت القيّم الفني لـ«ضيّ دبي»، والمخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول: «تحتفي هذه الشراكة بالرؤية المشتركة والأهداف الموحدة بين المؤسستين، إذ نؤمن إيماناً راسخاً بقوة الثقافة في إطلاق الإلهام، وتعزيز التواصل، والتمسك بالقيم الإنسانية، ويأتي (ضيّ دبي) ليمثل روح إمارة دبي المتجسدة في النور، حيث يلتقي الماضي بالمستقبل في مشهد متألق، وتبني الثقافة جسوراً بين الحضارات، وحيث تتحوّل الأحلام الإبداعية إلى واقع ملهم».

وأضافت: «لاشك في أن دعم (دبي للثقافة) للحدث كشريك استراتيجي يعزز نجاحه، وهو رسالة قوية تؤكد التزامنا المشترك بدعم المجتمع الإبداعي وتمكين الفنانين الإماراتيين من سرد قصصهم الفردية في ظاهرها، والمشتركة في جوهرها، أمام جمهور عالمي متخصص في الفنون الإبداعية والسردية الفنية، حيث إننا لا نسلط الضوء على الهوية الإماراتية فحسب، بل نُقدّم للعالم نافذة تطل على روح وطن».

في ساحة الوصل

تُنظم الدورة الثانية من معرض «ضيّ دبي» الفني، بالتعاون مع القيّم الفني أنتوني باستيك، المدير التنفيذي والإبداعي لشركة AGB Creative، في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل.

• 12 نوفمبر المقبل، تنطلق النسخة الجديدة التي تستمر 7 أيام.