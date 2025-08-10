إبداعات وأساور وخشبيات ملونة.. بين يدي طلبة «القاسمية»

في بيئة محفزة تهدف إلى صقل مهارات الطلبة وتحفيز طاقاتهم؛ نظّمت الجامعة القاسمية سلسلة من الفعاليات والبرامج التدريبية والتثقيفية خلال الفترة الماضية، شملت مجالات متنوّعة بين الوعي الصحي، وتنمية الذات، والإبداع الفني، والتدريب العملي، والدعم الاجتماعي.

وفي سياق التدريب العملي، انخرط عدد من طلبة قسم التصميم في الجامعة القاسمية بالشارقة في مشروع تصميم منبر جامع الزيتونة بمدينة الذيد، ضمن خطة متكاملة لصقل المهارات الفنية في مجالات التصميم والزخرفة الإسلامية.

وفي المجال الفني، أطلق المرسم الجامعي دورات صيفية في فن الخط العربي والرسم بالأكريليك، بإشراف نخبة من الفنانين المختصين، شملت التدريب على رسم المناظر الطبيعية والمشاهد الأكاديمية، ما أسهم في تنمية الحس الجمالي لدى الطلبة.

كما شارك الطلبة في تقديم ورشتي عمل: «خشبيات ملونة» و«فن صناعة الأساور»، تعرفت خلالهما الطالبات إلى تقنيات الرسم على الخشب وتشكيل المعادن وصناعة الحلي، ما أتاح لهن إنتاج أعمال فنية عالية الجودة.

وفي محور الابتكار، نظّمت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع ورشة تفاعلية بعنوان «الإبداع والابتكار»، وفرت للطلبة مساحة مفتوحة للتفكير الخلاق والعمل الجماعي، بما يسهم في اكتشاف مواهب جديدة ودعم أفكارهم الريادية.

من ناحيتها، أكدت مساعد مدير الجامعة القاسمية لشؤون الطالبات، أحلام بن جرش، أهمية هذه البرامج المتكاملة في تعزيز رسالة الجامعة القاسمية ورسالتها التربوية والاجتماعية، مشيرة إلى أن التنوّع في الفعاليات يهدف إلى تحقيق التوازن بين التكوين الأكاديمي والنفسي والاجتماعي للطلبة، ويدعم بشكل مباشر الخطة الاستراتيجية للجامعة في بناء جيل واعٍ، مثقف، منتمٍ لقيمه، وقادر على الإسهام الفاعل في تنمية مجتمعه.

