«دبي للثقافة» تضيء على تأثير القراءة في الأطفال بـ «حديث المكتبات»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم جلسة نقاشية وورشة عمل تفاعلية حول تأثير القراءة في الأطفال، وأساليب ترجمة كتب الصغار، وذلك ضمن برنامج «حديث المكتبات» الذي يندرج تحت مبادرة «مدارس الحياة»، وهي إحدى المبادرات الفعّالة التي تتوافق مع استراتيجية جودة الحياة في دبي. وتسعى الهيئة من خلال هذه الفعاليات إلى مد جسور التواصل بين المبدعين وجمهورهم، وتحفيزهم على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وتتناول جلسة «دور القراءة في تطوير فكر الطفل» التي ستعقد في 8 مايو المقبل في مكتبة الراشدية العامة، وتستضيف فيها الكاتبة والمترجمة سمر محفوظ برّاج، والمؤلفة والشاعرة أمل فرح، والكاتبة إيمان اليوسف، أثر القصص في تنمية شخصية الطفل، ودور العائلة في ترسيخ حب القراءة لديه، وأهمية القراءة للصغار في المراحل المبكرة. كما تشمل الجلسة التي ستتولى إدارتها الكاتبة صباح ديبي عرضاً لطرق وأساليب عملية تسهم في جعل القراءة تجربة ممتعة لدى الصغار، ما يسهم في صقل مهاراتهم اللغوية والفكرية.

وستتولى الكاتبة والمترجمة سمر محفوظ برّاج تقديم ورشة عمل «ترجمة أدب الطفل»، والتي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 9 و10 مايو المقبل، وفيها سيتعرف المشاركون إلى أساسيات ترجمة أدب الطفل، والفرق بينه وبين ترجمة الأدب بشكل عام، إلى جانب استكشاف تقنيات الترجمة المناسبة والأساليب اللغوية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وفي الوقت نفسه ستسلط برّاج خلال الورشة الضوء على أبرز الأخطاء الشائعة في ترجمة كتب الأطفال، كما ستشهد الورشة عرض تطبيقات وأمثلة عملية مختلفة تسهم في تعزيز مهارات المشاركين في هذا المجال الإبداعي.