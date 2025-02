برنامج حافل في مكتبة محمد بن راشد خلال فبراير

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال الشهر الجاري مجموعة من الفعاليات التي تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية وثقافية وفنية.

وتبدأ الفعاليات مع ورشة بعنوان «فن تسجيل الكتب الصوتية» للإعلامية فاطمة الحمّادي، والتي تسلط الضوء على المهارات الأساسية والمتقدمة في إنتاج وتسجيل الكتب الصوتية بشكل احترافي، وكيفية تحويل النصوص المكتوبة إلى محتوى صوتي يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، بالإضافة إلى التركيز على تقنيات التسجيل الصوتي، واستخدام الأدوات الحديثة.

ومن الكتب الصوتية إلى الخط العربي، إذ تنظم المكتبة ورشة «الخط العربي: بلاغة الرمز وأيقونة التشكيل» بالتعاون مع مركز زخرف للفنون، وتحت إشراف الخطّاط الإماراتي المحترف محمد التميمي. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بجماليات فن الخط العربي وأصالته، مع التركيز على تعليم أساسيات خط الرقعة، أحد أشهر أنواع الخطوط العربية وأكثرها استخداماً في الحياة اليومية.

وفي إطار تعزيز المهارات الشخصية وفنون التواصل، تنظم المكتبة ورشة بعنوان «الخطابة في عصر التواصل الرقمي»، وتقدمها الإعلامية ميسون عزام.

وتستضيف المكتبة حفل توقيع كتاب «Children of the Seven Sands» للكاتب والمستشار الإعلامي ألكساندر ماكناب.

كما ستشهد المكتبة وبالتعاون مع دار «كتّاب»، حفل إطلاق وتوقيع كتاب «الإمارات بأعين عربية»، حيث يتحاور الكاتب جمال الشحي، مع الكاتبين سلطان سعود القاسمي، والدكتور عبدالخالق عبدالله، حول التجربة الإماراتية والشهادات والمقالات التي قدمها 16 كاتباً عربياً بين دفتي هذا الكتاب.

وفي إطار استراتيجيتها لإحياء التراث الوطني، تنظّم المكتبة فعالية بعنوان «فن النهمة»، لتُعرّف الحضور على هذا النوع من الغناء البحري التقليدي، الذي كان جزءاً أصيلاً من حياة الأجداد في دولة الإمارات، ويعكس روح التراث وارتباطه بالبحر.

كما تنظم المكتبة جلسة بعنوان «طريقك للأمان والفرص في أوقات التحديات»، وتقدّمها الدكتورة غادة دريدي، حيث تتناول كيفية تحويل الأزمات إلى فرص لتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني.

وتعود «ليالي سينيوليو السينمائية» من جديد في 2025، بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، إذ ستبدأ بليلة سينمائية تعرض مجموعة من الأفلام القصيرة.

وتُختتم الفعاليات بورشة «فن الإيجاز»، التي ستقدمها الكاتبة الإماراتية فاطمة المزروعي، ليكتسب المشاركون تقنيات كتابة القصة القصيرة بشكل احترافي، مع فرصة لتقديم أعمالهم ضمن مشروع خاص تشرف عليه مكتبة محمد بن راشد.