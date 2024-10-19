بدء التسجيل لحضور فعاليات مؤتمر دبي الدولي للمكتبات

أعلنت مكتبة محمد بن راشد فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024، الحدث الأبرز على مستوى المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية في قطاع المكتبات، والذي ينظم تحت شعار «مكتباتنا: الماضي، الحاضر، والمستقبل»، بين 15 و17 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 25 دولة، وأكثر من 60 متحدثاً من حول العالم.

ويستقطب المؤتمر نخبة من المتخصصين والمهنيين والخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات، والتعرّف إلى أحدث الممارسات في قطاع المكتبات والمعلومات، من بينهم الدكتور زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفهد المعمري، رئيس جمعية الإمارات للمكتبات. ويشارك في المؤتمر شارون ميميس، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات، ولويس كوافيه - جن، ورئيس جمعية المكتبات والمعلومات البريطانية، والبروفيسور محسن الموسوي من جامعة كولومبيا، والدكتور سامي مبيّض، الكاتب والمؤرخ، والدكتور سيف الجابري، الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا)، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة فائزة أديب البياتي، رئيس جمعية المكتبات والتوثيق العراقية، والدكتورة هبة إسماعيل، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، والعديد من الشخصيات البارزة.