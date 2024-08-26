«أبوظبي للصيد والفروسية».. معارض وعروض حية تحتفي بتراث الإمارات

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 عن أبرز فعاليات منطقة العروض الحية التي ستقدم تجارب لا تُفوّت للعائلات والهواة والمحترفين في مجال الصيد والفروسية.

وتحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، سيدمج المعرض تقاليد دولة الإمارات وتراثها الثقافي مع أحدث الابتكارات، وسط أجواء تفاعلية تلبي أذواق جميع الفئات العمرية في مجتمع دولة الإمارات. كما يمكن لزوّار المعرض التعرف إلى المعارض الثقافية والعروض التقليدية والتاريخية الحية المذهلة التي تحتفي بالتراث الغني لدولة الإمارات.

وتضم أهم فعاليات منطقة العروض الحية مزاد الصقور الذي سيبرز الدور الرائد لدولة الإمارات في إكثار الصقور بالأسر في إطار التزامها بالحفاظ على البيئة والحياة البرية، ويعرض المزاد عدداً من الصقور التي تمت تربيتها خصيصاً للصقارين المبتدئين والمتمرسين.

ولأول مرة في تاريخ المعرض ستتاح للمشاركين فرصة المزايدة عبر الإنترنت على الصقور المميّزة التي سيتم عرضها في منطقة خاصة من المعرض.

وتشمل أبرز الفعاليات الأخرى في منطقة العروض الحية، «القفز مع نادي ظبيان للفروسية» الذي سيقدّم القفز الفني المتميّز ضمن مجال الفروسية.

كما ستقدم جمعية الإمارات للخيول العربية فن «التشوليب»، و«مسابقة جمال الخيل» خلال المعرض، وستتضمن عروضاً للشعر البدوي العربي التقليدي الذي سيلقيه فرسان يمتطون الخيول العربية الأصيلة.

وتضم أبرز الفعاليات الأخرى عرض «المعارك التاريخية والرماية بالقوس على صهوة الخيل» والذي تنظمه أكاديمية مملوك للرماية بالقوس وإسطبلات كابر، وتعيد خلاله تمثيل مشاهد من المعارك العثمانية تبرز فيها مهارات الرماية بالقوس.