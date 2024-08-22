«دبي للثقافة» و«الجودة» شراكة استراتيجية لترسيخ التميز

وقعت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ومجموعة دبي للجودة مذكرة شراكة إستراتيجية، بهدف توطيد جسور التعاون وتسهيل تبادل الخبرات وتعزيز مساعي الطرفين نحو الارتقاء بخدماتهما، وإيجاد منصة مبتكرة لجمع صناع القرار وخبراء الجودة والتميز على الصعيد المحلي والعالمي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في العديد من المجالات الداعمة للجودة والتميز، وتمكين المرأة، والإبتكار، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة وتطلعاتها الهادفة نحو ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في القطاع الثقافي والفني، مما ينعكس إيجاباً على المشهد الإبداعي المحلي، كما تدعم الشراكة رسالة ورؤية مجموعة دبي للجودة الرامية إلى ترسيخ مفاهيم وممارسات الجودة والتميز المؤسسي، وثقافة الابتكار في الدولة.

وتعكس الشراكة الإستراتيجية مدى حرص «دبي للثقافة» ومجموعة دبي للجودة على تعزيز جهودهما في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ونشر وتعزيز ثقافة الجودة ورفع مستوى الوعي بأهميتها في المجتمع، كما تتيح الشراكة للهيئة رعاية الجوائز الدولية والمحلية التي تنظمها مجموعة دبي للجودة بما فيها «جائزة الإمارات للسيدات»، و«جائزة الإمارات للابتكار»، و«جائزة أفكار عربية الدولية»، و«جائزة أفكار الإمارات»، و«جائزة الذكاء الاصطناعي العالمية»، و«جائزة التحسين المستمر العالمية»، و«جائزة التميز الطبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى جانب الحصول على الخدمات الاستشارية، ومشاركة موظفي الهيئة في برامج الورش التوعوية التي تنظمها المجموعة في مجالات إدارة المخاطر المؤسسية، والمتسوق السري، والإدارة المنهجية – لين سيجما، واستمرارية الأعمال، وكذلك الاستفادة من خدمات المقارنات المعيارية بين شركاء مجموعة دبي للجودة من القطاعين الحكومي والخاص، واستخدامها كأدوات لتحفيز الموظفين على رفع مستوى الأداء المهني والتنافسي من خلال المشاركة في جوائز وفعاليات المجموعة.

تم توقيع الشراكة الإستراتيجية بحضور كل من مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، هالة بدري، و رئيس مجلس الإدارة لمجموعة دبي للجودة،الدكتور هزاع خلفان النعيمي، و مدير قسم التميز المؤسسي في «دبي للثقافة»،الدكتور لؤي محمود حلس، و مدير عام مجموعة دبي للجودة سميرة محمد شالوه.

ولفتت هالة بدري، إلى حرص الهيئة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات الرامية إلى رفع تنافسيتها في القطاع وتطوير وإثراء المشهد الإبداعي المحلي، ما يجسد التزامها بتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية في كافة إداراتها وأصولها.

وعبر الدكتور هزاع خلفان النعيميعن رؤيته للشراكة، قائلاً «سعداء بتوقيع شراكة استراتيجية مع»دبي للثقافة«، حيث تُعد إضافة نوعية جديدة إلى مبادرات المجموعة، في قطاع الثقافة، ونتاج مسيرتنا نحو ترسيخ مفاهيم وممارسات الجودة والتميز المؤسسي، وثقافة الابتكار في الدولة»