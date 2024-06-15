سليمان الشميمري بطلاً لـ «تحدي القراءة» في الكويت

توج «تحدي القراءة العربي» الطالب سليمان الشميمري بطلاً لدورته الثامنة على مستوى دولة الكويت من بين 197 ألفاً و192 طالباً وطالبة شاركوا في المنافسات، ومثّلوا 725 مدرسة، تحت إشراف 1320 مشرفاً ومشرفة قراءة.

وجاء تتويج الطالب سليمان الشميمري من الصف الثاني الثانوي في أكاديمية الموهبة التابعة لمنطقة العاصمة الكويت، خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة من التحدي الذي جرى في الكويت العاصمة، بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف في دولة الكويت، مريم فرحان العنزي، وسفير الدولة لدى دولة الكويت، الدكتور مطر حامد النيادي، ومشاركة المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، الجهة المنظمة لـ«تحدي القراءة العربي»، وعدد من المسؤولين والتربويين وأولياء أمور الطلبة المشاركين في التصفيات النهائية.

كما شهد الحفل تتويج أفراح المطوطح من منطقة العاصمة بلقب «المشرف المتميز»، ومدرسة أروى بنت عبد المطلب من منطقة الفروانية بلقب «المدرسة المتميزة».

وفي فئة أصحاب الهمم، ذهب المركز الأول إلى الطالبة لطيفة العازمي من الصف السابع في مدرسة النور المشتركة التابعة لمنطقة التربية الخاصة - السالمية.

وضمت قائمة العشرة الأوائل في دولة الكويت، إضافة إلى الطالب سليمان الشميمري، الجازي عبيد المطيري من الصف الرابع في مدرسة أم ذر الغفارية التابعة لمنطقة العاصمة، وفاطمة محمد الدوسري من الصف الـ11 في مدرسة أم الهيمان (الأحمدي)، وهاجر عبدالله القحطاني من الصف التاسع في مدرسة اليسرة (الأحمدي)، ولولوة وليد الكندري من الصف الثاني الثانوي في مدرسة 25 فبراير (حولي)، وأبرار عكرمة من الصف الـ12 في مدرسة الجيل الجديد الأهلية (السالمية)، وعبدالله عبدالعزيز المنصوري من الصف الـ11 في أكاديمية الموهبة (العاصمة)، ومحمد إبراهيم رفعت من الصف التاسع في مدرسة النجاة السالمية (السالمية)، ومحمد قايد علي العازمي من الصف الثامن في مدرسة ابن القيم (الأحمدي)، وشوق عيسى العازمي من الصف السادس في مدرسة قاروة (الأحمدي).

وحققت الدورة الثامنة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم المنضوية تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مشاركة قياسية، حيث وصلت المشاركات إلى 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، يمثّلون 229 ألفاً و620 مدرسة، بإشراف 154 ألفاً و643 مشرفاً ومشرفة قراءة.

إنجاز جديد

وقالت مريم فرحان العنزي: «إن دولة الكويت سجلت خلال تصفيات الدورة الثامنة من (تحدي القراءة العربي)، إنجازاً جديداً، حيث ارتفع عدد المشاركين من 101 ألف طالب وطالبة في النسخة الماضية، إلى أكثر من 197 ألف طالب وطالبة خلال الدورة الحالية، ما يؤكد اهتمام قيادتنا ومجتمعنا ومؤسساتنا التعليمية والثقافية بتشجيع الأجيال الجديدة على القراءة والاجتهاد والتميز وإثراء حصيلتهم المعرفية، والتمكن من علوم وجماليات اللغة العربية، للتعبير عن الذات واستيعاب مستجدات العصر والمنتج الثقافي والحضاري للشعوب الأخرى».

ارتقاء المجتمعات

وقال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، إن ارتقاء المجتمعات لا يتحقق من دون القراءة والتحصيل المعرفي، وهذه الرسالة تبنتها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» منذ إطلاقها عام 2015، وأثمرت برامج ومشاريع ملهمة في مقدمتها مبادرة تحدي القراءة العربي، وقد حققت نجاحات متواصلة خلال دوراتها الثماني، واستقطبت عشرات الملايين من الطلاب والطالبات العرب للمشاركة في منافساتها.

وهنأ الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء أبطال «تحدي القراءة العربي» في دولة الكويت، وأسرهم ومدارسهم ومشرفيهم، مقدماً الشكر لوزارة التربية الكويتية، وللجهات التي ساعدت الطلبة وسهّلت مشاركتهم في تصفيات الدورة الثامنة.

• 197 ألف طالب وطالبة بالكويت تنافسوا في الدورة الحالية.