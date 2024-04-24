تراثنا يزين البر والبحر.. في جزيرة دلما

يحفل مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي يهدف إلى إحياء التراث البحري المحلي، وتعريف الجمهور بأهميته، بمجموعة من المسابقات للبحّارة والصيادين والرياضيين والموهوبين والزوار.

وتشهد النسخة السابعة من المهرجان التي تنطلق بعد غد، وتستمر حتى الخامس من مايو المقبل، في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة، سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الحدث الأهم الذي ينتظره عشاق السباقات البحرية التراثية في كل عام، إلى جانب سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، وسباق دلما للتجديف الواقف على اللوح، وبطولة دلما لصيد الشعري، ومسابقات الطبخ والألعاب الشعبية والرسم والتصوير الفوتوغرافي والفيديو ومسابقات الأطفال والزوار التراثية وغيرها من الفعاليات.

ويتميز المهرجان - الذي ينظمه كل من هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية - بسوقه الشعبي الذي يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع في الشاطئ القريب من ميناء دلما، إذ يحتضن أركاناً ومحال للأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمواهب من أهالي جزيرة دلما. ويقدم السوق العديد من الفعاليات التراثية وعروض فرق أبوظبي للفنون الشعبية والعديد من المسابقات التراثية لزوار المهرجان يومياً.