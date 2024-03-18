منتجات بلمسة التراث الإماراتي في سوق الفريج الرمضاني

ضمن فعاليات النسخة الـ34 من مهرجان رمضان الشارقة، انطلقت أول من أمس فعاليات «سوق الفريج الرمضاني» التي تتواصل في منتزه الشارقة الوطني حتى الرابع من أبريل المقبل، في إطار حرص غرفة وصناعة الشارقة على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وتوفير فرصة متميزة للترويج لمنتجاتهم.

وتضم السوق مجموعة واسعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ورواد الأعمال الذين يروجون لتشكيلة متنوعة من الأزياء والأطعمة والإكسسوارات المصممة من وحي التراث الإماراتي، إضافة إلى منتجات وسلع تتناسب مع تفضيلات عشّاق التسوق في الأجواء الرمضانية.

وتوفر سوق الفريج تجربة تسوق تجمع بين الأصالة والابتكار في أجواء تراثية تنبض بالحياة، وتعكس الطابع الروحاني لرمضان من خلال احتواء السوق على القرية التراثية، وتقديم الأزياء والتصاميم المحلية والمأكولات الشعبية، للإسهام في الحفاظ على الخصوصية التراثية والهوية الإماراتية، إلى جانب ما تمثله من منصة للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية والمشاريع الصغيرة لعرض وبيع منتجاتهم، والتشجيع على خوض ريادة الأعمال لزيادة فرص دعم الاقتصاد المحلي.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس أن «افتتاح (سوق الفريج الرمضاني) يمثل نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنظيم فعاليات تسويقية مبتكرة تسهم في تنشيط الحركة التجارية، وتعزيز مكانة الشارقة وجهةً سياحيةً مميزةً ضمن رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً بارزاً في المنطقة، فضلاً عن إسهام الحدث في إيجاد بيئة تنافسية تشجع المشاركين على تقديم منتجات وخدمات فريدة تلبي احتياجات وتوقعات الزوار والمستهلكين، وتهتم بالجودة والتميّز، والاعتماد على الابتكار للتعزيز من قيمة العلامات المحلية».

من جانبها، قالت المتحدث الرسمي لمهرجان رمضان الشارقة 2024 عائشة صالح: إن «سوق الفريج تمثل فرصة للمشاركة في تجربة التسوق الرمضاني، ودعم نمو المشاريع المحلية، وفتح قنوات للتواصل بين الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال الناشئين من جهة، وبين جمهور المتسوقين والمهتمين بالمنتجات الفريدة ذات الطابع المحلي، علاوة على تشجيع الشباب المواطنين على إنشاء مشاريعهم الخاصة، وعرض المنتجات الإماراتية في الأماكن العامة».

وتستقبل السوق زوارها يومياً من السابعة والنصف مساء حتى الواحدة صباحاً بالتزامن مع عروض مهرجان رمضان الشارقة التي تتواصل في مجموعة من مراكز التسوق في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

عبدالله العويس:

• الحدث يسهم في إيجاد بيئة تنافسية تشجع المشاركين على تقديم منتجات وخدمات فريدة.