«لا تستسلم».. هدية تشد من العزيمة في شهر القراءة

في مبادرة تشد من عزيمة مرضى السرطان خلال شهر القراءة، وتضع بين أيديهم تجربة نجح صاحبها في التغلب على هذا المرض، أهدت «جمعية رعاية مرضى السرطان رحمة» عدداً من المرضى في مستشفيات عدة كتاب «لا تستسلم» لمؤلفه الدكتور جمال سند السويدي.

يسرد الكتاب تجربة شخصية مع مرض السرطان، إذ يجد القارئ بين طياته الكثير من المواقف الصعبة التي مر بها الكاتب خلال رحلته الطويلة مع المرض وكيف تغلب عليه.

ويدعو المؤلف، من خلال كتابه، مرضى السرطان إلى عدم الاستسلام لهذا المرض، ويحث الأهل والأصدقاء على دعم المريض خلال مراحل علاجه الذي قد يطول لسنوات، كما يحتوي الكتاب على الكثير من الرسائل الإيجابية التي يحتاج إليها مريض السرطان وعائلته.

وأكد رئيس مجلس إدارة «جمعية رعاية مرضى السرطان رحمة» الدكتور جمال سند السويدي، أهمية القراءة في رقي الشعوب والأمم وتطورها، مشيداً بجهود وزارة الثقافة في هذا الشأن. وعبر عن اعتزازه بمشاركة مؤسسات الدولة المختلفة في هذه التظاهرة الثقافية.

وأعدت الجمعية أجندة خاصة تقوم من خلالها بزيارة مرضى السرطان في مستشفيات حكومية وخاصة وتهديهم كتاب «لا تستسلم».

وزار وفد من «رحمة» ضم مدير عام الجمعية سلوى الحوسني، والمستشار القانوني الدكتور أحمد المرزوقي، ونائب مدير عام الجمعية مراد عبدالله البلوشي، مرضى سرطان في مستشفى برجيل، واطمأن على حالتهم الصحية، وأهداهم نسخاً من كتاب «لا تستسلم» وهدايا أخرى.

وقالت سلوى الحوسني: إن الجمعية ماضية في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، منها زيارة مرضى السرطان وتفقد أحوالهم الصحية. وأضافت أن «رحمة» حريصة على المشاركة في الفعاليات الوطنية، منها شهر القراءة، ودعم جهود مؤسسات الدولة في إنجاح هذه الفعالية الحضارية.

من جانبهم، عبر المرضى عن سعادتهم بالمبادرة التي أتت مع حلول شهر رمضان المبارك، وتزامناً مع شهر القراءة في دولة الإمارات، مقدمين شكرهم للجمعية على جهودها وإسهاماتها في علاج مرضى السرطان من جميع الجنسيات.

سلوى الحوسني:

• «رحمة» حريصة على المشاركة في الفعاليات الوطنية، ومنها شهر القراءة.