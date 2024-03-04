أدونيس في انطلاق القمة الثقافية أبوظبي: لا زمن لمن يعيش تابعاً

انطلقت أمس، فعاليات الدورة السادسة من القمة الثقافية أبوظبي في منارة السعديات، ببرنامج حافل من الكلمات الرئيسة والحوارات الإبداعية والجلسات الحوارية والعروض الثقافية، بمشاركة نخبة من قادة الفكر العالمي من أكثر من 90 دولة تحت شعار «مسألة وقت».

وفي اليوم الأول من الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، استكشفت القمة دور الثقافة في خلق الذكريات الجماعية مع النظر في بدائل للمفهوم الخطي للوقت.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، في كلمته الافتتاحية: «تنعقد القمة الثقافية أبوظبي لهذا العام تحت شعار (مسألة وقت)، ليكون بمثابة دعوة لنا جميعاً إلى التوقف والتأمل في أن القمة الثقافية ليست مجرد كلمات نلقيها، بل ستتم خلالها مناقشة قضايا حيوية سعياً لإيجاد حلول ملموسة تلبي احتياجات المجتمعات العالمية. ستتيح لنا الثقافة فهم واحترام وقبول ثقافة الآخر والحفاظ عليها. ولا شك أنه عندما نصل إلى هذا المستوى من الانسجام والتناغم، فإننا سنخلق عالماً فريداً من الحوار والتفاهم يستوعب فيه كل منا الآخر».

وقدم المبارك الشاعر أدونيس، الذي ألقى الكلمة الرئيسة الأولى في القمة، والتي ركّز فيها على شعار القمة «مسألة وقت»، إذ وضع إطاراً لعلاقة الإنسان بالأزمنة، وقدرته على الإبداع، وإمكانات الآلة في تحقيق حلم الإنسان، وهيمنة الآلة على الزمن الراهن، مؤكداً أن قوة الإنسان تكمن في قدرته على طرح الأسئلة، أكثر ما تكمن في قدرته على تقديم الإجابات.

وقال أدونيس: «ليس الزمن آلة.. بل الإنسان هو الذي يبتكره، ثانية بثانية»، ولكنه تساءل كيف تمكّن الزمن من أن يستعبد الإنسان بدلاً من أن يحرره، مرجعاً ذلك إلى طريقة تعاطي الإنسان مع الآلة، متسائلاً: «كيف أمكن أن يصبح الإنسان، مبدع الآلة وسيدها، تابعاً لها، ولماذا؟».

وأوضح: «العلة ليست في الآلة نفسها، أو في زمنها، وإنما العلة في العقل الذي يستخدمها، العلة في الإنسان نفسه». وربط أدونيس بين الزمن والحرية، لافتاً إلى أنه «لا زمن لمن يعيش ويفكر ويعمل تابعاً لزمن الآخرين»، مختتماً كلمته بالقول: «قل لي ما زمنك، وسوف أقول لك ما مكانك ومن أنت».

• 90 دولة، يمثلها قادة فكر ومبدعون خلال القمة.

محمد المبارك:

• (مسألة وقت) دعوة للتأمل في أن القمة ليست مجرد كلمات.

أدونيس:

• ليس الزمن آلة.. بل الإنسان هو الذي يبتكره، ثانية بثانية.

الإمارات حاضنة الإبداع

ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة، عقدت جلسة افتتاحية حاورت فيها الإعلامية منى الشاذلي، الفنان الإماراتي والسفير فوق العادة للنوايا الحسنة حسين الجسمي، ضمن برنامج «حوارات إبداعية»، إذ تطرّق الحوار إلى عدد من المحاور شملت أهمية عامل الوقت في صناعة الفنان، وأهمية رعاية المبدعين ودور الإمارات بصفتها حاضنة للإبداع والتناغم الثقافي، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الحركة الفنية والإبداعية.