مصر تودع مجدي نجيب.. «غاب القمر يا ابن عمي»

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين في مصر عن وفاة الشاعر الكبير مجدي نجيب، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

وكتبت الجمعية في بيان: «ببالغ الحزن والأسى تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه».

وتعرض مجدي نجيب لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، استدعت دخوله إلى العناية المركزة.

يشار إلى أن مجدي نجيب من أبرز شعراء العامية في مصر، إلى جانب كونه من كبار شعراء الأغنية المصرية، وتعاون مع كبار الفنانين أبرزهم عبدالحليم حافظ في أغنية «كامل الأوصاف»، وشادية في «يا طريقنا يا طريق»، وفايزة أحمد «تعالى وشوف»، وهاني شاكر «يا ريتك معايا».

ومن أهم الأغاني التي ألفها الراحل «العيون الكواحل» فايزة أحمد»، و«قولوا لعين الشمس» و«غاب القمر يا ابني عمي» شادية، و«جاني وطلب السماح» صباح، و«شبابيك»، «ممكن»، «حواديت»، و«من أول لمسة» محمد منير، وغيرها الكثير من أجمل القصائد العامية التي أثرى بها الأغنية العربية الراقية.