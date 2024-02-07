«دبي للثقافة» تطوّر مهارات الناشئة في «الخط العربي»

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ضمن مشروع «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب» المندرج تحت مظلة «بينالي دبي للخط»، سلسلة محاضرات وورش عمل إبداعية متخصصة في فنون الخط العربي، إذ تسعى الهيئة إلى فتح آفاق تعليمية وتثقيفية جديدة أمام أصحاب المواهب الناشئة عبر توفير منصة تسهم في تشجيعهم على تطوير وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مجالات الخط العربي، وتمكينهم من اكتشاف روائع هذا الفن العربي الأصيل.

ويستهدف المشروع الذي يقام على مدار الشهر الجاري، المهتمين بهذا الفن والهواة من طلبة المدارس والناشئة من عمر 13 عاماً فما فوق، حيث يستضيف مركز الجليلة لثقافة الطفل خلال أيام نهاية الأسبوع أربع دورات متخصصة في فنون الخط العربي الكلاسيكي، تتيح للمشاركين تعلم إتقان وضبط كتابة وربط الحروف، ورسم وضبط التكوينات باستخدام خطوط متنوعة.

وسيعرّف الخطاط عبدالرزاق المحمود في دورة «الثلث والنسخ» بأساسيات هذين الخطين وما يتميزان به من جماليات.

وبينما سيقدم الخطاط والفنان عدي الأعرجي دورة «خطي الإجازة والديواني الجلي»، سيضيء الخطاط زيد الأعظمي على تفاصيل خط الرقعة.

وسيمنح مصعب الدوري المشاركين في دورة «الزخرفة والتذهيب» فرصة التعرف إلى مبادئ الزخرفة وأسسها، وطرق التلوين وتوزيع مفرداتها، وأبرز الأدوات وأنواع الورق المستخدم في هذا الفن.

وسيشهد مشروع الدورات تنظيم ثماني جلسات حوارية يتولى تقديمها زيد الأعظمي في مكتبات دبي العامة، ويسلط الضوء من خلالها على تاريخ وفلسفة الخط العربي وتفاصيله وتقنياته، وتأثيره في مجال الفنون ودوره في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع، وغيرها. كما سيقدم الأعظمي سلسلة من ورش العمل التفاعلية لرواد «بطولات فزاع الدولية 2024» التي تنظم في مركز دبي لأصحاب الهمم.